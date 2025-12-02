亞洲人更易「胖外表、瘦肌肉」 亞洲最新共識：50歲就應篩檢肌少症
最新亞洲肌少症診斷共識將篩檢年齡提前至50歲，引起國際高度關注。（圖片來源／freepik）
在台灣，每3位長者就有一位可能正面臨肌肉量不足而不自知。
根據國健署國民營養健康狀況變遷調查，65歲以上人口肌少症盛行率逾34%，等於每3名長者就有1人具肌少症風險。肌肉不只是力量來源，更是代謝、免疫與大腦功能的核心，然而新的實證顯示，即使是50歲的中年人，也已進入肌肉快速退化的高風險階段。
亞洲肌少症工作小組（AsianWorkingGroupforSarcopenia,AWGS）日前公布最新診斷共識，正式將肌少症的篩檢起始年齡從65歲大幅提前至50歲。此一改變反映最新研究結果：肌肉與肌力的退化比多數人想像得更早，中年階段就已進入關鍵變化期，必須及早偵測、及早介入。
本次亞洲版診斷共識由台北市立關渡醫院院長、陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭領銜。陳亮恭自2014年起便與日本、韓國、新加坡、泰國、香港等國專家共同推動亞洲肌少症的診斷與治療標準。
這項診斷來自對亞洲國家的8個大型世代研究，近3萬5千名個案的長期追蹤結果。新的證據顯示，中年已是肌肉功能衰退的關鍵期，提早檢驗有助於及早發現高風險個案，從而降低跌倒、失能與慢性病的風險。而此次亞洲版的診斷共識更刊登於《Nature Aging》。《Nature》系列期刊極少刊登疾病的臨床指引，代表國際高度重視亞洲肌少症診斷共識的創新方向。
肌肉流失比想像更早！從中年開始加速
根據AWGS整合的最新數據，肌肉健康的退化並非老年才開始，而是從20至70歲之間就會流失約40%肌肉量。其中，60歲後每年仍持續以1.4%至2.5%的速度下降，使肌力、代謝能力和活動表現同步衰退。
在大規模族群研究中可見：
1. 肌肉量於55歲明顯下降
2. 肌力於45歲與70歲出現兩個加速衰退的關鍵點
3. 肌力越好的人，退化速度越慢；肌力較弱者則衰退更快
這些資料共同支持篩檢年齡提前至50歲的必要性。
陳亮恭公布肌少症最新診斷共識，肌少症篩檢年齡下修至50歲，意味著肌肉功能衰退比多數人想的還要早，中壯年就必須正視肌少症帶來的健康風險。（圖片來源／台北榮總提供）
亞洲人體組成獨特性：更容易「胖外表、瘦肌肉」
共識中也整理多項證據指出，亞洲人的身體組成與歐美族群不同：
1. 在相同BMI下，亞洲人的體脂肪比例更高、肌肉量更低
2. 較容易出現「肌肉不足但看起來不瘦」的現象
3. 在40-59歲階段，體脂肪攀升速度最快，是肌肉流失的關鍵時間點
因此，陳亮恭表示亞洲地區有必要建立獨立於歐美的診斷值與臨床策略。
亞洲人體脂肪比例較高、肌肉量較低，更容易發生「胖外表、瘦肌肉」的隱性風險。（圖片來源／陳亮恭提供）
新版共識：肌少症＝低肌肉量＋低肌力
此次更新後的診斷標準更加明確，需要同時符合兩項，即「低肌肉量」和「低肌力（握力）」。
至於步行速度、5次起立測試等功能表現，則由「診斷條件」調整為「疾病預後指標」，用於判斷風險與治療成果，而非作為肌少症本身的成立要件。
陳亮恭表示，這使診斷更聚焦於肌肉本質狀態，而非受環境或疾病干擾的行動速度。
（圖片來源／台北榮總提供）
從疾病診斷前進到「肌肉健康」概念
陳亮恭指出，新版共識最關鍵的突破是從「肌少症」走向「肌肉健康」框架。肌肉不僅是移動器官，其健康程度深刻連動包括：
1. 代謝功能
2. 心血管健康
3. 大腦與認知
4. 骨骼
5. 免疫系統
6. 粒線體功能
7. 身體蛋白質代謝
也就是說，「肌肉是一個全身健康的中樞」。因此共識明確指出：從中年開始推動肌肉健康，是延長健康壽命的核心策略。
新版共識強調與世衛組織ICOPE（高齡整合照護）框架接軌，並納入實務上可快速辨識高風險族群：
1. 50歲以上且關心肌肉健康者
2. 行動困難、體能下降
3. 吞嚥困難造成飲食減少
4. 潛在營養不良（BMI<20或半年體重下降2公斤以上）
5. 慢性疾病造成消瘦或倦怠
6. 自覺乏力、活動耐受力下降
若小腿圍偏小、SARC-F高分或出現不明體重下降等情形，便應進一步接受臨床評估。
新版共識強調與世衛組織ICOPE（高齡整合照護）框架接軌，並納入實務上可快速辨識的高風險族群。（圖片來源／陳亮恭提供）
北榮高齡醫學中心主任林明憲指出，2019年時若65歲以上長者男性握力小於28公斤、女性小於18公斤，恐為肌少症，而今年更針對50至65歲長者報告指出，男性握力若小於34公斤、女性小於20公斤，也可能是肌少症。
治療：運動＋營養仍是最強組合
林明憲也提到，多項實證研究指出「運動＋營養」的複合介入改善肌少症效果最佳。
運動介入
1. 阻抗訓練（重量訓練）＋中等強度混合運動
→對肌力、肌肉量與行走速度最佳
2. 循序漸進、個人化處方為核心原則
營養介入
1. 蛋白質攝取
．65歲以上：1.2–1.59g/kg
．未滿65歲：≥1.6g/kg
2. HMB（3g/day）：增加肌力、活動表現、降低肌肉脂肪
3. Omega-3（>2.5g/day）：提升肌力與肌肉量
4. 益生菌：有助改善肌肉量與肌力
藥物開發與科技輔助：下一波國際趨勢
關於藥物的部分，陳亮恭表示雖然目前尚無正式上市的肌少症藥物，但全球已有多項研發進行中，包括：
．選擇性雄激素受體調節劑（SARMs）
．抑制Myostatin的抗體
．腸道荷爾蒙、細胞治療、外泌體等前瞻性技術
台北榮總與陽明交大也參與多項全球藥物試驗。
此外，數位科技也開始介入包括體感運動遊戲、居家肌肉測量、長期追蹤APP、AI行動分析等，有機會讓肌少症的偵測與訓練更普及更精準。
高齡醫學中心林明憲主任說明握力示範。（圖片來源／台北榮總提供）
台灣引領國際：從亞洲到全球的高齡醫學典範
陳亮恭強調，這次亞洲共識是台灣少數主導全球疾病定義與診斷標準的案例之一，不僅展現台灣在高齡醫學的研究能量，也象徵亞洲在面對超高齡社會時提出具有前瞻性的解決方案。
他表示，這不再只是診斷肌少症，而是要協助整個亞洲人口從中年開始打造肌肉健康，最終延長健康壽命。
肌少症是少數可由臺灣引領定義疾病診斷與治療方案的疾病，展現台灣在國際高齡醫學領域的學術領導地位，榮陽交團隊可以帶領相關領域的發展，更深化國際影響力與產學研發的機會。（圖片來源／台北榮總提供）
陳威明（右）感謝陳亮恭院長團隊投入此項重要研究，從基礎科學到臨床應用，預防高齡失能，推動「健康臺灣」願景的實現。（圖片來源／台北榮總提供）
北榮院長陳威明表示，賴總統所推動的「健康臺灣」，即為縮短國人的不健康餘命，而肌少症正是重大關鍵。當肌肉量與肌力不足時，容易引發關節退化及多種慢性疾病，進而影響長者的行動能力與生活品質。
AWGS將持續與各國合作，透過指南、研究與社區方案，推動整體老化政策的進化，讓「從50歲開始關心肌肉」成為亞洲新的健康文化。
