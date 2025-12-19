亞洲人沒「健康胖」這回事！ 醫曝BMI 24成心血管風險警戒線 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

「只要健康、胖胖的也很可愛」，不少台灣民眾有「健康胖」的迷思，以為體重只有超標一點，對健康不會有影響，但嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光提醒，亞洲族群因體脂肪分布及代謝特性，包括較高的內臟脂肪比例、容易出現胰島素阻抗及較高代謝異常傾向，而BMI 24 就是健康警戒線，建議壓線者及早採取行動，別再迷信健康胖。

全球肥胖盛行率屢創新高，健康體位的管理概念，也在轉變，相關研究就顯示，當BMI（身體質量指數）達到24以上時，發生心肌梗塞、中風等心血管重症風險，是正常 BMI（18.5至23.9）者的1.7倍，且亞洲族群風險比歐美族群更高。

周莒光說，過往研究顯示，BMI每增加1單位，第二型糖尿病等慢性病風險便會跟著上升，應及早注意；台灣肥胖醫學會2025年也更新肥胖治療指引，建議BMI 24以上的就要開始體重控制，若經過生活習慣調整失敗，也可在專業醫療團隊監測下使用減重藥物輔助。

國內外近來流行使用特定GLP-1藥物快速減重，周莒光強調，雖然研究顯示並沒有如一般人擔心的大量減掉肌肉，主要是減少脂肪，但如果「只依賴減重藥物卻不調整飲食運動」、「未經醫師處方自行使用減重藥物」仍有違健康減重的正確觀念。

周莒光提醒，減重只是贏得健康的手段之一，需由專業醫師與團隊依病人健康需求與科學實證，選擇最適合的減重方式，並定期追蹤，使用減重藥物前，應遵循醫師指示，切勿自做主張，若用藥方式或劑量錯誤，會增加相關風險。此外，不同減重藥物、作用和療效證據差異甚大，如果必須兼顧心血管保護，或需同時治療脂肪肝，用藥選擇也就有所不同。

