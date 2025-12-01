亞洲人肌力 45歲起驟降

肌肉健康退化出現於老年期之間，最新研究發現，亞洲人肌肉量自五十五歲起顯著減少，肌力於四十五歲及七十歲加速衰退；亞洲肌少症工作小組（AWGS）近日公布最新診斷共識，正式將肌少症的篩檢年齡從原本的六十五歲，大幅提前至五十歲。亞洲版診斷共識刊登於國際權威期刊《Nature Aging》，受國際高度重視。

台北榮民總醫院院長陳威明表示，賴總統所推動的「健康臺灣」，即為縮短國人的不健康餘命，而肌少症正是重大關鍵。當肌肉量與肌力不足時，容易引發關節退化及多種慢性疾病，進而影響長者的行動能力與生活品質。感謝陳亮恭院長團隊投入此項重要研究，從基礎科學到臨床應用，預防高齡失能，推動「健康臺灣」院景的實現。

廣告 廣告

陽明交大林奇宏校長表示，感謝輔導會及臺北榮總長期支持，能順利推動並完成這項高齡跨世代研究。臺灣已邁入超高齡社會，失能的預防與治療其重要性不亞於對單一疾病的醫療介入。此次亞洲診斷指引更新，將肌少症的篩檢年齡由六十五歲下修至五十歲，意味著民眾可更早進行檢測，有助於及時發現高風險族群，進而降低跌倒、失能及慢性病的風險。

二○至七○歲之間，肌肉流失四○%；六十歲以後，每年流失百分之一‧四至二‧五。陳亮恭教授公布肌少症最新診斷共識，肌少症篩檢年齡下修至五十歲，意味著肌肉功能衰退比多數人想的還要早，中壯年就必須正視肌少症帶來的健康風險。

新版共識明確定義肌少症需同時符合「低肌肉量」與「低肌力」兩項條件，至於步行速度與五次起立測試等體能表現，則改為疾病預後的評估指標。此規範與世界衛生組織推動的「高齡整合照護」（ICOPE）框架接軌，成為全亞洲推動健康長壽的共同策略。

此外，近年已經確認肌肉與心血管代謝、大腦、骨骼、脂肪組織及免疫系統間均有大範圍的相關，所以新版共識也納入「強化肌肉健康」的新概念，強調從中年開始就應以提升肌肉健康，達成健康長壽的目標。

亞洲版的診斷共識，是由委託臺北榮總經營的臺北市立關渡醫院院長、同時也是陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭領銜。

他自二○一四年起便與日本、韓國、新加坡、泰國、香港等國專家共同推動亞洲肌少症的診斷與治療標準。