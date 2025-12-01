亞洲人肌力45歲起驟降 最新研究：50歲就要測肌少症

（中央社記者曾以寧台北1日電）亞洲約4成民眾受肌少症威脅老年生活品質。最新研究發現，亞洲人肌力45歲起加速衰退，肌肉量則55歲起顯著減少，研究團隊提出篩檢年齡應從65歲提前至50歲，登上國際知名期刊。

台北市立關渡醫院院長、陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭今天在研究成果發表記者會說明，此為集結日本、韓國、新加坡、泰國、香港等國專家，蒐集亞洲多國共8個大型世代研究，長期追蹤近3萬5000名個案的研究成果；其中亞洲版診斷共識已於今年刊登於「自然老化」（Nature Aging）期刊。

陳亮恭說明，骨骼肌的變化，對於老化有深遠影響，過去研究發現，一般人在20到70歲之間，肌肉會流失40%，60歲以後則每年流失1.4%到2.5%。而肌肉的流失不僅會造成生活品質下降，增加跌倒、骨折風險，更會增加失能、住院、死亡等風險。

肌少症在1980年代被提出，2010年歐洲才提出第一個臨床診斷建議，不過陳亮恭指出，醫界發現亞洲人的身體組成與歐美人不同，肌肉量更少；且雖然亞洲男性與歐美黑人、白人等相同，但在中年後肌肉量會明顯減少，女性則本來肌肉量就低，下降較不明顯，難以適用相同診斷標準。

團隊因此自2013年開始蒐集各國資料，針對亞洲族群做進一步研究分析。結果發現，亞洲族群自55歲開始，肌肉量就會顯著減少；肌力部分，不論男女都有2個會加速衰退的時間點，分別為45歲與70歲。但是若肌力表現良好，如約50歲男性握力表現若可達55公斤以上，則可延後退化時間達約10年。

陳亮恭指出，若待肌力與肌肉量都急轉直下才開始鍛鍊，雖仍有望提升肌力，但鍛鍊效果相對有限，患者挫折感高。團隊因此提出篩檢年齡應從65歲提前至50歲；新版診斷共識中也明確定義肌少症需同時符合「低肌肉量」與「低肌力」2項條件，並簡化過往須檢測步行速度與5次起立測試等體能表現。

此規範亦與世界衛生組織「高齡整合照護」（ICOPE）框架接軌，成為全亞洲推動健康長壽的共同策略。同時因近年學界已確認肌肉為人體最大內分泌器官，與心血管代謝、大腦、骨骼、脂肪組織及免疫系統間均息息相關，因此新版共識也納入「強化肌肉健康」概念，強調從中年開始就應提升肌肉健康，以達到健康長壽。（編輯：張雅淨）1141201