亞洲人肌少症風險高 50歲要篩檢

亞洲版肌少症診斷共識由台北市立關渡醫院院長陳亮恭（左三）領銜，今年最新共識將篩檢年齡從65歲下修為50歲。（李念庭攝）

超高齡社會來臨，亞洲肌少症工作小組今年更新診斷共識，將亞洲肌少症篩檢年齡從65歲下修至50歲，強調中壯年肌肉量就會開始下降，應及早強化肌肉健康，進行阻抗性運動訓練肌力、多補充蛋白質，降低跌倒、失能等風險。

亞洲版肌少症診斷共識由台北市立關渡醫院院長陳亮恭領銜，自民國103年起與日本、韓國、新加坡、泰國、香港等國專家共同推動，刊登於《Nature Aging》、《Nature》系列期刊。團隊長期追蹤亞洲8個大型世代、近3.5萬名個案，顯示中年已是肌肉功能衰退關鍵期。

陳亮恭說明，亞洲65歲以上族群16.5％有肌少症、28.7％可能有肌少症，推測超過4成有肌少症風險。相較歐美，亞洲人肌肉量較少，推測與主食為碳水化合物、脂肪量較多有關，因此亞洲必須有專屬的診斷標準。

新版診斷共識定義肌少症為同時符合「低肌肉量」與「低肌力」，步行速度、5次起立測試等體能表現，則改為疾病預後的評估指標，此規範也與WHO推動的高齡整合照護（ICOPE）接軌。

陳亮恭指出，20至70歲期間肌肉會流失40％，60歲後每年更會流失1.4％至2.5％，肌肉量流失會造成行動力下降、易跌倒骨折、失能和死亡風險提高。研究顯示，肌肉流失從中年就已開始，肌肉量在55歲顯著下降、肌力在45歲及70歲兩階段加速衰退。

因此，新版診斷共識將肌少症篩檢年齡提前至50歲，呼籲民眾中年就應開始篩檢，並關注「肌肉健康促進」，有助提升認知、代謝、心血管功能。建議可藉小腿圍進行自我評估，平時應結合阻抗性運動與有氧運動，搭配營養介入，增加肌力與肌肉量。