亞洲人輕微肥胖也危險 醫：BMI達24心血管風險就升高
【NOW健康 吳思奕／台北報導】全球肥胖盛行率持續攀升，健康體位管理超前部署已成為現代人維護心血管健康的必要課題。研究顯示，當BMI（身體質量指數）達到24以上時，發生心肌梗塞、中風等心血管重症的風險是正常BMI（18.5～23.9）者的1.7倍【註1】【註2】，且亞洲族群風險比歐美族群更高【註3】。醫師呼籲，當BMI達到24就是健康的警戒線，建議「壓線者」及早採取行動，別再迷信「健康胖」！
亞洲族群內臟脂肪比例高 輕微肥胖仍需警惕
嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光指出，今年全球最大的國際肥胖醫學會議－2025美國肥胖周（Obesity Week 2025）發表了1項備受矚目的臨床試驗結果。研究針對BMI 24～30的過重及輕度肥胖，同時接受特定GLP-1藥物治療的亞洲族群。受試者有1/3來自台灣，平均年齡為41歲、腰圍95公分【註4】。有別於以往以歐美族群為主，這是首次發表台灣族群使用減重藥物的臨床數據。值得注意的是，這些體重稍微超過標準、多數看起來並非明顯肥胖的人，其心血管與代謝風險已悄悄升高，但往往卻容易被忽略。
上述研究顯示，在標準化飲食、運動與醫療監測下，使用特定GLP-1藥物的台灣受試者（BMI24～27的過重族群）於11個月平均減重超過16%，約13公斤（以體重 80公斤換算）【註5】。值得注意的是，減重組成分析顯示，高達75.3%為脂肪減少，並沒有如一般人擔心的「大量減掉肌肉」【註6】。這反映出只要遵循醫囑、正確用藥，配合飲食運動，便可有效減去脂肪、保留肌肉，進而改善代謝健康。
周莒光說，對於許多國人仍存有「健康胖」的迷思，認為體重只有超標一點，對健康不會有影響，就輕忽大意。事實上，亞洲族群因體脂肪分布及代謝特性，如：較高的內臟脂肪比例、容易出現胰島素阻抗及較高代謝異常傾向【註7】【註8】，使得在較低BMI就出現健康風險的情形更為常見。根據過往研究顯示，BMI每增加1個單位，第2型糖尿病等慢性病風險便會跟著上升，提醒民眾應及早注意【註9】。此外，台灣肥胖醫學會也在2025年更新肥胖治療指引，建議BMI24以上的民眾就要進行體重控制，若經過生活習慣調整仍減重失敗，也可在專業醫療團隊監測使用減重藥物輔助。
錯誤減重迷思多 體重管理需依科學與個人健康情況而定
近年在社群媒體推波助瀾下，不少民眾盲目追求快速減重，錯誤資訊也快速擴散，常見迷思包括：只依賴減重藥物卻不調整飲食運動、未經醫師處方自行使用減重藥物、減重藥物會導致肌少症、只求減重卻忽略保護器官的重要性等。上述這些錯誤觀念容易讓民眾無法建立「健康減重」的正確認知，對減重藥物也產生誤解。
周莒光強調，減重只是手段之一，贏得健康才是終極目標。體重管理具有高度專業性，應由醫師與團隊依病人的健康需求與科學實證，選擇最適合的減重方式，並定期追蹤。使用減重藥物前，務必遵循醫師指示，切勿自做主張，因為錯誤的用藥方式或劑量會增加相關健康風險。此外，不同減重藥物、不同GLP-1藥物的成分、作用和療效證據差異甚大，若減重時需兼顧心血管保護，或需同時治療脂肪肝，用藥選擇也就有所不同，必須在專業醫師的指導下進行，才能避免用藥錯誤帶來的健康風險。
# 首圖來源／Freepik
