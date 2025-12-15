亞洲供應鏈首當其衝！墨西哥明年調高關稅，專家提醒台商趕快做好這些準備
墨西哥政府日前通過關稅改革法案，將從2026年1月1日起，對沒有與墨西哥簽署自由貿易協定的國家調高進口關稅，稅率介於5%到50%，包括台灣、中國、印度、韓國、泰國、印尼與越南等亞洲國家首當其衝。
本次法案涵蓋超過1400個海關稅則代碼（HS Code），從汽車零件、電子、塑膠、金屬、機械到紡織品、服裝、家電、家具、鞋類等，多數品項稅率將落在20%至35%，部分敏感產業甚至可能被課徵50%。
專家認為，對於仍採一般進口模式、依賴自亞洲進口零組件或原料於墨西哥加工的企業而言，進口成本將明顯增加，必須儘早規劃替代供應鏈與制度運用。
資誠聯合會計師事務所併購稅務服務會計師陳民卿表示，目前多數已赴墨設廠、以出口美國為主的台商，普遍透過IMMEX計畫下的來料加工（Maquiladora）模式運作，也就是原物料以「暫時進口」方式免徵墨西哥進口關稅，完成加工後再將成品出口美國。這類合規採用IMMEX架構的企業，短期內原則上不會直接受到本次一般關稅調高的影響。
相對而言，還未申請或尚未採用IMMEX的企業，未來進口關稅負擔恐將顯著上升，必須加速評估IMMEX的適用性。由於申請IMMEX需一定時間才能取得資格，台商可能須同步考量是否採用IMMEX計畫中的庇護工廠模式（Shelter program），透過既有 Shelter 服務公司加速導入免徵進口關稅的交易架構，以降低過渡期間的衝擊。
墨西哥政府表示，此次關稅調整主要為保護本地產業、改善與亞洲國家的貿易逆差，同時回應美國對「貨品繞道」的疑慮，並在2026年美墨加協定（USMCA）檢視前，強化北美製造競爭力。
陳民卿認為，由於這是大規模調整一般關稅結構，而非個案性反傾銷案件，影響具全面且長期性，建議台商儘早啟動對北美市場及相關供應鏈的評估。
陳民卿指出，這次關稅調整是北美供應鏈再平衡的重要訊號，表面上針對亞洲製造，實質是推動在地供應鏈發展與降低對亞洲依賴。對於已採IMMEX模式的台商而言，雖然短期在進口關稅上相對具防護，仍應評估逐步降低亞洲供應鏈比重、擴大墨西哥及北美在地供應來源的可行性，同時檢視現行結構在 USMCA 原產地規則與查核趨嚴下，是否仍能穩健適用優惠關稅，建議台商及早盤點風險、優化產線與料件來源，善用墨西哥既有營運彈性及優惠制度，例如IMMEX、庇護工廠模式，同步強化北美在地供應鏈布局。
資誠稅務諮詢顧問公司董事蔡怡歆提醒，台商赴墨投資與美國市場的布局及營運息息相關，這次挑戰不僅在關稅本身，更在於集團整體營運與供應鏈模式的全面檢視與調整；如果過去是透過亞洲集中製造降低營運成本的營運模式，在轉化為分散供應鏈的過程中，建議同步調整既有美國的交易模式及租稅規劃，並評估透過IMMEX計畫快速銜接墨西哥新關稅環境，以在新一輪供應鏈重組中找到成長契機。
陳民卿、蔡怡歆建議台商即刻啟動以下準備：
◎盤點所有進口HS Code，確認哪些料件的關稅將上升
◎評估是否需要啟動或申請IMMEX、PROSEC 等免進口關稅或低稅率制度
◎針對不可替代的料件，評估是否可適用Regla Octava（Rule 8th）特許稅率
◎建立墨西哥或北美在地的供應商替代方案
◎依BOM檢視USMCA北美區域價值含量（RVC）規定，避免最低限度加工與原產地風險
資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長段士良強調，在美中貿易緊張與USMCA進入檢討期的背景下，此次關稅修法被視為北美製造再布局及亞洲供應鏈調整的關鍵節點。台商若能前瞻調整供應鏈、善用IMMEX等優惠制度，比被動承受關稅成本更為關鍵，才能在北美新局中維持並提升競爭力。
更多風傳媒報導
其他人也在看
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 4
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 45
馬桶公司買炸藥？顧立雄怒回這句 他傻眼了
[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 50
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 23 小時前 ・ 3
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 10
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 57 分鐘前 ・ 發起對話
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 6 小時前 ・ 2
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 436
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 37
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 251
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 36
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 69
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 571
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 373