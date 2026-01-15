亞洲健康智慧園區回饋地方 捐贈救護車守護關西鄉親

亞洲健康智慧園區回饋地方，捐贈救護車予竹縣，守護關西鄉親。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

亞洲健康城股十五日捐贈新竹縣政府消防局一輛總價近三百七十萬元之救護車，配置於關西消防分隊，由縣長楊文科代表接受，協助提升在地緊急醫療救護量能。

楊文科感謝企業善心義舉，攜手守護縣民生命安全，本次受贈之救護車，車內配備多項到院前急救所需專業器材，包括鋁合金可折疊擔架床、骨盆固定器、抽氣式護木及三合一攜帶式氧氣組等，能有效提升救護人員執勤安全及緊急救護效率，為第一線救護工作提供堅實後盾。

廣告 廣告

竹縣消防局表示，關西消防分隊位處省道台三線交通要道，轄區內救護案件量大，且經常支援鄰近橫山、新埔等分隊，加上高齡人口比例偏高，對緊急醫療救護資源需求殷切。此次新式救護車投入服勤後，將有效強化分隊出勤效能，提升整體救護量能，對完善在地緊急醫療服務體系具有實質助益。

亞洲健康城董事長彭培業表示，企業秉持「取之社會、用之社會」的理念，希望將資源投入最需要的地方，為公共安全盡一份心力。

縣長楊文科亦對亞洲健康城長期深耕地方，回饋社會的善行義舉表達高度肯定與誠摯感謝，並期盼未來持續攜手公私協力，共同打造更安全、更宜居的新竹縣。