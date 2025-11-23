亞洲健康識能國際大會登場 實踐健康臺灣願景

記者蕭宇廷／臺中報導

由中山醫學大學附設醫院、中山醫學大學和亞洲健康識能學會及國內重要的健康識能學會團體與機構共同承辦的「第11屆亞洲健康識能國際大會」，今（24）、明兩日在臺中中山附醫舉行，今日活動正式開幕；為期2天的會議吸引來自全球超過20個國家、逾300位國內外專家學者與政府代表齊聚一堂，進行近200場專題演講論壇與海報發表，共同探討「醫療照護、人工智慧與健康識能的融合」主題。現場交流氣氛熱烈，展現臺灣在推動全民健康識能及國際醫療合作上的領導地位。

這次大會集結美國、日本、德國、比利時、以色列、澳洲、印度、印尼、越南、泰國及馬來西亞等國專家代表，針對各國健康識能政策的進展與挑戰進行深入交流；並探討大會主題「人工智慧（AI）於健康促進與臨床照護中的創新應用」。

會中多場主題演講與國際論壇，聚焦健康教育、醫療品質與AI醫療科技的結合，促進跨國經驗分享與合作，為亞洲地區健康識能的發展注入新動能。亞太識能總會會長Tuyen Duong表示，臺灣的公共衛生、疾病防治、智慧醫療在國際間都很出色，非常高興第11屆在臺灣舉行，也感謝中山附醫的鼎力協助。

中山附醫總院長蔡明哲總說明，健康識能是全民健康的根基，唯有提升民眾理解與運用健康資訊的能力，才能實現健康促進與疾病預防的長遠目標。中山附醫長年投入健康識能教育、臨床創新與社區健康推廣，這次主辦國際盛會，不僅展現臺灣在醫療品質與研究能量的成果；也進一步安排特色參訪，展現臺灣與與國際學術及政策機構的連結，更是推動「健康臺灣」願景的具體實踐。

亞洲健康識能學會創會者、曾任世界健康識能學會副理事長、現任秀傳醫療體系國際事務部長的張武修教授指出，「健康識能可以協助民眾預防疾病、加速康復，並提升醫療專業人員的服務效能與滿意度。」這屆大會的成果正體現該項理念，讓臺灣在全球健康識能推動中持續發光發熱。

中山附醫表示，大會明日將持續進行多場專題演講與國際論壇，預期為亞洲地區健康識能發展帶來更深遠的合作契機，並展現臺灣在全球健康促進領域的關鍵角色。

亞洲健康識能學會是於2013年，由前衛生署副署長石曜堂、及第5屆前監委張武修推動，邀請亞洲20幾個國家最重要的醫學衛生教育行政機構共同成立；首先於臺北市、新北市和臺南市，逐年舉行國際健康識能醫學衛生研究推廣會議；並於越南海防，越南守德、越南胡志明市，以及馬來西亞吉隆坡，泰國孔敬大學等國家，持續不斷推動達12年。

其中2018年，由亞洲健康識能學會與中山附醫共同舉行第6屆亞洲健康識能國際大會；2022年新冠疫情之後、則由彰濱秀傳醫院舉辦第8屆國際大會。

第11屆亞洲健康識能國際大會臺中登場，中山附醫以行動實踐「健康臺灣」願景。（中山附醫提供）