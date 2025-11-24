亞洲健康識能國際研討會在中山醫大登場 超過20國專家齊聚台灣

▲秀傳醫療體系郭昭宏永續長、陳進堂名譽院長和彰濱秀傳黃信彰院長（由左至右）參加亞洲健康識能國際會議。（圖／秀傳提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】為推廣倡導全民健康知識與能力提升，在教育訓練和醫衛研究上、規模及會員為世界最大的「亞洲健康識能學會」（Asian Health Literacy Association; AHLA)今(24)日在中山醫學大學舉行第11屆國際研討會。

亞洲健康識能學會於2013年由前衛生署石曜堂副署長及第五屆前監察委員張武修教授推動，邀請亞洲20幾個國家最重要的醫學衛生教育行政機構共同成立；首先於台北市、新北市和台南市逐年舉行國際健康識能醫學衛生研究推廣會議，並於越南海防，越南守德、越南胡志明市，以及馬來西亞吉隆坡，泰國孔敬大學等國家，持續不斷推動達12年；其中2018年由亞洲健康識能學會與中山醫大附設醫院共同舉行第六屆亞洲健康識能國際大會，2022年新冠疫情之後由彰濱秀傳醫院舉辦第八屆國際大會。

此次再度由台灣爭取舉行，顯示台灣在亞洲，甚至世界上是健康識能推動最有成果也最著力的國家，突顯台灣持續在國際醫療品質和醫療創新發展上受到世界各國的重視。今年亞洲健康識能國際會議是以醫療照護及AI和健康識能對民眾健康的提升為主題，有超過300位國內及20幾個國家(包括美國、加拿大、日本、韓國、德國、荷蘭、波蘭、克羅埃西亞、比利時、以色列、澳洲、印度、印尼、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、烏干達、迦納、碦麥隆等國家）的專家學者政府代表出席，共有200場專題演講，包括十個國家代表針對國家發展健康識能的進展與挑戰進行討論。

中山醫學大學院院蔡明哲總院長曾擔任亞洲健康識能學第二任理事長，以及台灣健康識能與傳播學會創會理事長，此次結合國內醫療衛生服務機構和世界頂尖健康識能推動的專家，全力開創「健康台灣」造福民眾的決心，並落實總統全民「健康台灣」的信念，持續創造健康的永續社會價值及凝聚全民對健康幸福的期待。

亞洲健康識能創立者、曾任世界健康識能學會副理事長張武修教授，目前擔任台灣健康識能與傳播學會理事長以及秀傳醫療體系國際事務部長，在國內外多年倡導健康識能的提升與落實，他特別指出：「健康識能可以幫助民眾預防疾病發生，加速疾病的復原，提升醫療衛生人員專業滿意度，並加強國家與社會醫療保健事業和醫療服務的效能」。

開幕典禮有邀請衛生福利部莊人祥次長、國民健康署沈靜芬署長及國內外醫療衛生教育機構主管出席，期待本次國際健康識能大會能將台灣在醫療衛生的成就，結合A I醫療產業最新的突破進步，分享給世界各國的專業朋友。