亞洲公路自由車賽傳捷報 臺灣好手杜志濠奪銅前進亞運

記者陳彥陵／綜合報導

在沙烏地阿拉伯舉行的亞洲公路自由車錦標賽傳來捷報，臺灣好手杜志濠在男子菁英組計時賽中，以37分31秒完成全長31公里賽事，勇奪銅牌，也順利取得名古屋亞洲運動會參賽門票，為國爭光。

本次男子菁英組計時賽競爭激烈，杜志濠以平均時速49.6公里高速完賽獲銅牌，這也是他繼2019年U23計時賽銀牌、2023年菁英組計時賽銀牌後，生涯第3度於亞錦賽奪牌，再度寫下個人里程碑。此外，金、銀牌分別由哈薩克名將費多羅夫（Yevgeniy Fedorov）與維諾庫羅夫（Nicolas Vinokurov）獲得。

廣告 廣告

賽後杜志濠表示，賽前將賽道分為3個階段，前段為4.5公里順風路段，中段15公里為側、逆風並伴隨微上坡，最後11公里則為折返後的側、順風路段，雖然距離不長，但對體能與策略都是嚴峻考驗。開賽初期也花了一點時間調整狀態，在側、逆風路段採取較保守策略，直到最後順風段才全力輸出，末段均速提升至60至65公里，也相當考驗迴轉速落差。

杜志濠強調，能在亞錦賽奪牌當然開心，但更重要的是取得名古屋亞運門票，代表完成一項階段性目標，未來將持續精進，在亞運舞台上爭取更佳成績。

在沙烏地阿拉伯舉行的亞洲公路自由車錦標賽，臺灣好手杜志濠（右）在男子菁英組計時項目奪下銅牌，順利拿下名古屋亞運的參賽門票。（取自杜志濠臉書）