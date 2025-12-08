亞洲冬季聯盟場邊 男拿網撈「球員裝備」球迷：破壞素質

冬季聯盟最後一天賽事在嘉義球場舉行，但有名男子疑似要偷球員裝備，遭到工作人員喝斥。（圖／民眾提供）

亞洲冬季棒球聯盟7日進入最後一天賽程，不過在嘉義市棒球場卻發生一起突發狀況，一名球迷疑似意圖「竊取球員個人裝備」，被現場工作人員當場發現並攔下，雙方爆發拉扯與激烈爭執，引來大批民眾圍觀，畫面也被其他球迷拍下上傳網路，引發熱烈討論。不少網友痛批行為離譜，「破壞球迷素質」、「都要2026年了怎麼還會有人覺得這樣做合理」。

冬季聯盟最後一天賽事在嘉義球場舉行，但有名男子疑似要偷球員裝備，遭到工作人員喝斥。（圖／民眾提供）

現場影片顯示，球場邊突然傳出騷動，多名工作人員上前包圍男子，不斷要求他坐下、配合調查。男子則情緒激動，雙方對話音量越來越大。原來，在季軍戰結束、球員準備列隊集合時，這名男子疑似趁混亂時用網狀工具伸向選手放置在牛棚區的裝備箱，企圖將個人物品撈走。工作人員發現後立即錄影蒐證，並依「現行犯」報警處理。

廣告 廣告

有目擊球迷還原，男子看到球員接近時立刻收起網子，甚至試圖裝熟化解尷尬，但行徑仍被其他觀眾看在眼裡，「第一時間就覺得不對勁」，不少人在網路留言表示「這種行為真的太丟臉」、「想要球員裝備可以問，又不是不能溝通」、「接簽名球拿網子已經很沒品了，結果竟然還想偷裝備」。

冬季聯盟最後一天賽事在嘉義球場舉行，但有名男子疑似要偷球員裝備，遭到工作人員喝斥。（圖／CPBL）

球評許維智也表示，若球迷真心想蒐集球員的個人裝備，其實直接詢問球員才是最正當的方式。他指出，若球員認為該裝備短期內用不到，或即將汰換新裝備，「他們是有可能會主動送給球迷的」，但絕不能以不當方式取得，更不該趁混亂偷拿。

儘管場邊爆出不愉快插曲，昨日的亞洲冬季棒球聯盟賽事仍順利落幕。在季軍戰中，台灣山林隊在第九局攻下3分逆轉擊敗台灣海洋隊，拿下季軍；冠軍賽則由日本社會人隊奪下今年冬盟冠軍。冬季聯盟每年吸引各國職棒好手來台交流，利用台灣冬季相對溫暖的氣候提升賽季外的訓練量，也成為不少球迷冬天仍能看球的重要舞台。

不少球迷撻伐這樣的行為，直批破壞球迷整體素質。（圖／TVBS）

不過這起球迷脫序事件仍讓許多熱愛棒球的觀眾感到遺憾，認為少數人的行為不但破壞觀賽品質，也影響冬盟辛苦建立的好形象。聯盟方面已強調，相關行為已交由警方處理，呼籲球迷觀賽時務必遵守規範，共同維護球場秩序。

更多 TVBS 報導

攔車裝可憐！民眾主動給錢 遭爆一招用20年 律師曝下場

樂過頭！ 巴西佛朗明哥4度稱霸解放者盃 球迷狂歡與警衝突

公車、火車都遇「他」咆哮客 竟是6案通緝犯

疑陸客又隨地便溺裸身逛街 南韓網友哀求：拜託別來！

