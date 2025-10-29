亞洲冬季聯盟11/15開打 臺日韓熱血交戰

記者張翔程／臺北報導

冬日棒球熱潮即將再起，中華職棒聯盟今（30）日宣布，2025亞洲冬季棒球聯盟將於11月15日開打，今年集結臺、日、韓共5隊進行對戰，包含季後賽在內共44場賽事，將於高雄澄清湖棒球場與嘉義市立棒球場熱血登場。

冬盟賽事平日免費入場，例行賽假日場次預購票270元，採自由入座；另推出限定全季套票1380元，可觀看所有場次賽事並享提前入場福利，售票將於11月3日中午12時於 ibon售票系統全面開賣，邀請球迷一同感受冬季棒球的熱血魅力。

本屆共有5隊參賽，分別為臺灣山林隊、臺灣海洋隊、日職聯隊、日本社會人隊及韓職聯隊，繼2019年後臺、日、韓再度齊聚冬盟，韓職聯隊再度參戰，雖因規範僅參加例行賽期間賽事，但仍為賽事增添話題與看點，去年冠軍由日職白隊奪下，日本社會人隊獲亞軍，臺灣山林與海洋兩隊則分居3、4名，今年最終4強再度爭奪榮耀，究竟哪隊能登頂稱王，令人拭目以待。

冬盟賽事將從11月15日進行至12月7日，午場比賽於中午12時05分開打，晚場則在下午6時05分開賽，開幕日2場賽事皆於澄清湖棒球場舉行，午場由日本社會人隊交手臺灣海洋隊，晚場則由日職聯隊出戰臺灣山林隊，並於晚場開賽前舉行開幕儀式，宣告2025亞洲冬季棒球聯盟正式展開。

冬盟例行賽平日免費入場，假日原價300元、預購票270元；4強賽350元、預購票320元，季軍賽及冠軍賽400元、預購票360元，冬盟限定全季套票1380元，除可觀賞全部場次，還享有假日場次提前入場福利，可提前15分鐘進場，套票預售至11月23日晚間23時59分止，票券售出不可要求退票，包括因雨取消比賽，冬盟預售票將於11月3日中午12時全面開賣。

冬季聯盟賽事將於DAZN有線電視、MOD、OTT、公視+及CPBLTV同步播出，除了賽事精采，也將推出多場主題活動；假日場更邀請由中職各隊啦啦隊女孩組成的「臺灣應援團」，為臺灣山林隊與臺灣海洋隊加油助陣，相關活動內容將陸續公布，敬請球迷朋友密切關注。

2025亞洲冬季棒球聯盟將於11月15日開打。（中華職棒聯盟提供）

2025亞洲冬季棒球聯盟售票資訊。（中華職棒聯盟提供）