亞洲創新企業登上紐約納斯達克 睿田能源以彩繪立面光電展現台灣淨零建築實力

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亞洲創新企業再度站上國際資本市場舞台！亞洲創新中心（Asia Innovation Hub，AIH）攜手美國納斯達克創業家中心（Nasdaq Entrepreneurial Center）推動的「二○二六春季亞洲里程碑創業家計畫」（Spring Asia Milestone Makers），於美國時間六月十日在紐約時代廣場Nasdaq MarketSite舉行結業典禮，來自台灣及亞洲地區的創業家與企業代表共同出席，展現亞洲企業進軍國際市場的創新能量；活動結束後，代表團影像並於紐約時代廣場Nasdaq大樓大型電子看板播放，讓亞洲創業家與企業品牌在全球金融重鎮公開亮相。(見圖)

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本屆春季亞洲里程碑創業家計畫匯聚人工智慧、生技醫療、再生能源、先進製造、特用化學、餐飲服務及資訊安全等不同領域企業；其中，來自台灣的睿田能源股份有限公司以可回收彩繪太陽能建材及建築整合型太陽光電技術，列名Renewable Energy & Sustainable Tech代表企業之一，成為本屆計畫中少數聚焦淨零建築與再生能源應用的台灣團隊。

睿田能源近年推動彩繪立面光電技術，鎖定建築外牆、帷幕牆、公共建築、校園、產業園區及都市更新場域，嘗試讓建築外牆不只是建材或裝飾，而能進一步成為兼具發電、美感、低眩光與永續管理價值的新型能源載體；其技術方向也呼應全球城市在建築減碳、能源韌性與ESG揭露上的新需求。

值得關注的是，睿田能源相關彩繪立面光電應用此前已於內政部建築研究所材料實驗中心進行建築應用實證與展示，從台灣國家級建築實證場域，進一步延伸至美國市場與國際資本交流舞台；這次登上紐約時代廣場Nasdaq大螢幕，也讓台灣淨零建築技術從國內實證成果，進一步被放進北美城市應用與國際市場語境中檢視。

睿田能源創辦人暨執行長薛煒立表示，對城市與企業來說，淨零轉型不應只停留在屋頂或大型案場，睿田希望推動的是讓光電真正進入建築系統，當外牆能同時兼具美感、發電與永續管理功能，它就不只是建材，而是城市與企業可以重新評估的新型能源載體。

繼近日與美國堪薩斯州副州長暨商務廳長David Toland簽署智慧淨零建築與潔淨科技合作意向書後，睿田能源這次再隨AIH與Nasdaq Entrepreneurial Center相關代表團赴紐約交流，參與金融機構拜訪、資本市場交流及結業活動；從堪薩斯州合作意向到紐約資本市場交流，睿田能源正逐步建立北美市場進入路徑，透過州政府、公共建築、產業場域與國際資源，尋找示範應用、在地合作與長期發展可能性。

「亞洲里程碑創業家計畫」主要協助已進入營運及成長階段的亞洲企業，透過明確的里程碑管理、國際市場培訓、創業導師輔導與資本市場教育，加速建立全球擴張能力；該計畫不僅關注企業短期募資，更著重公司治理、商業模式、國際市場適應能力及長期資本規劃，協助具潛力企業為未來兩年至四年的國際募資或資本市場發展預作準備。

AIH主席陳孝昌指出，亞洲企業擁有優秀的技術、製造能力及創新商業模式，但進入美國市場時，仍須補強國際公司治理、資本規劃、法規認知及在地產業網絡；透過Nasdaq Entrepreneurial Center的教育資源與紐約金融機構的實務交流，可協助企業縮短摸索時間，逐步建立全球市場的競爭力與可信度。

AIH執行長David Chen提到，結業典禮並非計畫的終點，而是企業進入國際市場的新起點；亞洲創新中心未來將持續整合教育、產業、導師及資本資源，協助亞洲企業完成市場驗證、國際合作、跨境募資及全球品牌布局，建立亞洲創新企業通往國際資本市場的長期發展通道。

對睿田能源而言，這次紐約行程不只是一次海外曝光，更是將台灣已完成初步驗證的彩繪立面光電技術，放進美國城市建築、能源韌性、ESG資產管理與資本市場框架中檢視；當淨零建築、碳揭露與城市更新成為全球政策與企業治理重點，能否讓能源技術自然整合進建築系統，將成為下一階段淨零科技競爭的關鍵。