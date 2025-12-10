亞洲台商總會經貿論壇 謝金河：產業須跟進AI賽道

（中央社記者吳昇鴻新加坡10日專電）亞洲台灣商會聯合總會在新加坡舉行台商經貿論壇。財信傳媒董事長謝金河今天表示，台商是推動台灣經濟奇蹟的重要力量，在AI算力革命下，電力成為關鍵基礎，產業定位也必須重新調整，思考如何在AI賽道上有效跟進並取得優勢。

亞洲台灣商會聯合總會（亞總）在新加坡舉行理監事會與系列活動，包含以「遠距/實體醫療：健康零距離，幸福無國界」為題的醫療講座，以及以「台商生態系圈2.0版，詭譎環境下企業發展新契機四方會談」為題的商業論壇。

廣告 廣告

亞總上午舉辦「台商經貿論壇」，以「地緣政治風險與台商佈局新契機」為題，邀請財信傳媒董事長謝金河等專家學者與會，探討商業經貿議題。駐新加坡代表童振源、亞洲台灣商會聯合總會第33屆總會長陳舒琴、外貿協會董事長黃志芳等人出席。

童振源表示，亞洲台灣商會聯合總會長期扮演串連亞洲台商的重要平台，在促進台灣與區域經貿合作、深化台灣企業在海外布局上扮演不可或缺的關鍵角色。亞總也是台灣在新南向經貿拓展上重要海外民間力量，幫助台灣與區域中各國深化經貿關係的重要推手。

2024年台灣對新加坡貿易逆勢成長10.7%，其中出口成長13.5%，雙邊貿易總額達435億美元。根據官方數字，新加坡是台灣最大的海外投資目的地之一，2024年台灣對新加坡投資額高達58.1億美元，佔對東協總投資的68%。謝金河表示，十分佩服台商在海外打拚的歷程，台商是推動台灣經濟奇蹟的重要力量。

謝金河認為，隨著資通訊市場持續擴張，全球半導體與AI人工智慧的發展熱潮將持續推升相關產業的成長動能。在AI算力革命下，電力成為關鍵基礎，產業定位也必須重新調整，思考如何在AI賽道上有效跟進並取得優勢。（編輯：韋樞）1141210