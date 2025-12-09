亞洲台商聯合總會新加坡論壇 聚焦醫療產業脈動
（中央社記者吳昇鴻新加坡9日專電）亞洲台灣商會聯合總會今天在新加坡舉行醫療講座與商業論壇。亞總總會長陳舒琴說，活動主旨包含醫療無國界、商業無國界，藉此結合亞總會員與台商友人能量。駐新加坡代表童振源指出，科技迅速發展，盼台商能找出合作路徑、共享繁榮。
亞洲台灣商會聯合總會（亞總）今天舉行系列活動邀請專家學者分享臨床與企業實務經驗，包含以「遠距/實體醫療：健康零距離，幸福無國界」為題的醫療講座，以及以「台商生態系圈2.0版，詭譎環境下企業發展新契機四方會談」為題的商業論壇。
亞洲台灣商會聯合總會第33屆總會長陳舒琴告訴中央社，主辦方致力於推廣3大理念「至真、至善、至美」，這次活動有2大主旨，包含醫療無國界、商業無國界，藉此結合亞總會員與台商友人能量。
童振源出席活動並接受中央社訪問表示，當前國際地緣政治情勢多變，新加坡在全球格局中是相對安全的樞紐。
童振源指出，相信在新加坡這樣的平台能發揮一定力量，促進亞洲台商與台星之間的合作，而如今AI、半導體、生物科技等領域迅速發展，期盼亞總台商能共同找出合作路徑，推動彼此共享繁榮。
台南市政府日前與亞總簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，童振源表示，台商在海外經營多年累積的市場經驗、人脈與資源，是台灣最不可或缺的力量，清楚透明的資訊、明確的政策及掌握產業與土地供給的能力，都是企業降低不確定性的關鍵，也是城市競爭力的體現。
台中榮總院長傅雲慶、台灣美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州等人受邀出席活動。傅雲慶在致詞時表示，台中榮總是國家級醫學中心，很高興和亞總攜手交流醫療相關議題。
根據主辦方資料，商業論壇邀請KPMG亞太業務發展中心新馬區主持會計師趙敏如、驊陞科技集團董事長陳宏欽、長榮興實業集團董事長吳崇豪、中傑投資控股集團董事長劉安哲、大華銀行（UOB）執行董事全德健、中國信託銀行新加坡分行行長陳育廷等人，分享產業與區域貿易相關議題。（編輯：張芷瑄）1141209
