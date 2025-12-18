亞洲同志運動會首度落腳高雄 2026亞同運「讓驕傲上場」迎四千選手

「高雄2026亞洲同志運動會」（Kaohsiung 2026 Asia Pride Games）17日在高雄捷運美麗島站光之穹頂舉行國際記者會，正式宣布賽會將於115年4月30日至5月4日登場。賽事由台灣同志運動發展協會與高雄市政府共同主辦，結合運動、文化與學術交流，預計吸引來自11國以上、約4,000名選手與隊職員參與，為高雄首度承辦亞洲同志運動會。

↑圖說：啟動儀式結合以粉藍、粉紅的傳統舞獅，希望賽會期間推動粉色經濟。（圖片來源：高雄市運發局提供）

高雄市副市長李懷仁表示，高雄長期致力於打造多元、友善與包容的城市環境，市長陳其邁過去即積極支持性別平權相關政策，相關價值也成為城市治理的重要精神。透過舉辦亞洲同志運動會，期待邀請亞洲各地朋友走進高雄，親身感受城市對多元身分的尊重與接納，共同參與這場融合運動與平權精神的國際盛會。

↑圖說：圖說三：高雄市副市長李懷仁表示，高雄市一座性別友善、多元融合的城市（圖片來源：高雄市運發局提供）

記者會現場雲集關心同志權益與體育平權的各界代表，包括亞洲同志運動聯盟主席祈家威、多位立法委員與高雄市議員、駐台與駐高雄國際辦事處代表，以及市府運發局、體育與性平領域專家與贊助夥伴等，共同宣布賽事報名與國際志工招募正式啟動。

本屆賽會以「讓驕傲上場（Play with Pride）」為主標語，鼓勵多元性別運動員在賽場上自在展現自我。主視覺由設計師方維鴻設計，以漢字「高」為核心結合競技動態構圖，運用粉紅與粉藍色調，象徵突破性別框架、擁抱多元包容。

↑圖說：亞洲同志運動聯盟主席祈家威分享同志運動會的理念與願景，期盼各界共同響應（圖片來源：高雄市運發局提供）

賽會規劃14項正式競賽與1項表演賽，涵蓋排球、沙灘排球、羽球、籃球、足球、桌球、網球、保齡球、匹克球、徑賽、游泳、健美、國標舞與排舞，表演賽則為台客球；並安排開閉幕式、選手之夜、彩虹市集車展等周邊活動，同時舉辦國際體育平權、粉紅經濟與運動健康促進三大主題學術論壇。賽事場域遍及高雄海音館、苓雅運動中心、陽明網球場、楠梓足球場、青少年運動園區、鳳山沙排場與鳳山體育館等地。

此外，賽會同步啟動志工招募，預計徵募500位志工投入賽事服務、選手接待、活動引導與永續行動推廣。亞同運官網已正式上線，相關賽事與活動資訊可至官方網站及高雄市政府運動發展局臉書查詢。

