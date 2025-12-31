亞洲唯一圖書館共構五星級飯店！「承億酒店」以文化為核心整合旅宿與藝術能量

承億酒店大廳公共空間透過挑高書牆與大面落地窗，讓公共文化設施不再是單一功能場域，而成為市民與旅客皆可共享的生活空間。

近年來，高雄演唱會經濟起飛，帶動觀光住宿、餐飲與周邊產業經濟快速成長。2022 年開幕的「承億酒店TAi Urban Resort」，抓準新商機，成為亞灣區唯一的本土五星級品牌，開幕以來即以「文化藝術融入生活」為核心理念，打造出全亞洲唯一與大型公共圖書館共構的五星級酒店。

承億酒店為座落於高雄總圖二期會館9至27樓的文創五星飯店，是承億集團攜手台灣人壽及高雄市政府合作的BOT案，同時也是全亞洲唯一與大型公共圖書館共構的五星級酒店。

承億集團旗下「承億酒店」為全亞洲唯一與圖書館共構的國際五星級酒店。

飯店共規劃208間景觀客房、13間主題餐廳與高空酒吧，並設有全台唯一高空懸挑透明無邊際泳池、承風書店、頂級 SPA 服務及可容納500人的宴會空間。承億跳脫過往「公共設施附屬商業」的BOT框架，從城市長期發展與公共價值出發，重新定義公共建設在城市生活中的角色。

承億酒店位於高雄總圖二期會館的9至27樓。

酒店共有208間客房，分布在13至21樓，主要以亞灣海景／港灣城景、雙人／四人、和式與浴缸等設施作為區分。



