亞洲唯一圖書館共構五星「承億酒店」 樹立城市型BOT案全新典範

承億集團旗下「承億酒店」為全亞洲唯一與圖書館共構的國際五星級酒店。 圖：承億集團/提供

[Newtalk新聞] 高雄亞洲新灣區近年躍升為全台旅遊與經貿的重要節點，科技產業與國際品牌相繼進駐，城市輪廓持續被重新定義。在此關鍵發展節奏中，身為亞灣區唯一的本土五星級品牌，承億集團旗下「承億酒店TAi Urban Resort」自 2022 年開幕以來，即以「文化藝術融入生活」為核心理念，透過公私協力的創新模式，走出一條與傳統開發思維截然不同的城市旅宿路徑。

承億酒店為承億集團攜手台灣人壽及高雄市政府合作之BOT案，打造全亞洲唯一與大型公共圖書館共構的五星級酒店，跳脫過往「公共設施附屬商業」的BOT想像，從城市長期發展與公共價值出發，重新定義公共建設在城市生活中的角色，樹立城市型BOT案全新典範。

飯店以「亞洲新灣區的文化客廳」為概念，將閱讀、旅宿與城市日常自然融合，大廳公共空間透過挑高書牆與大面落地窗，引入南國光影，使公共文化設施不再是單一功能場域，而成為市民與旅客皆可共享的生活空間。此一共構設計，成功提升公共設施的使用頻率與城市參與感，擴大公共投資的社會效益。

承億酒店共規劃208間景觀客房、13間主題餐廳與高空酒吧，並設有全台唯一高空懸挑透明無邊際泳池、承風書店、頂級 SPA 服務及可容納500人的宴會空間。透過民間專業團隊的長期經營與品質管理，不僅確保公共資產的永續維護，更持續為城市導入穩定觀光人流與經濟動能，成為國內BOT案中少見兼具公共性、營運力與城市影響力的代表性案例。

承億酒店長期以來持續思考：飯店在城市中的角色，是否能超越住宿本身，成為文化交流與城市連結的節點，近年來進一步將文化能量延伸至高雄港旅運中心，定位其為「藝術國門」，與飯店本體串聯出一條橫跨亞洲新灣區的重要文化軸線。透過「兩點一線」的城市布局，承億酒店陸續舉辦亞洲插畫藝術博覽會、承億亞灣藝術節，以及ArtIN國際藝術博覽會，讓客房、公共空間與城市場域轉化為展演舞台。每場活動皆吸引上千人次參與，不僅實質帶動旅遊人流，也讓公共建設的文化價值在日常中持續被看見。

承億酒店亦持續與國際級文化團隊合作，將世界視野引入城市日常。2025年，飯店響應政府藝文政策，深度參與FOCASA藝術節，策劃跨樓層快閃演出，將國際馬戲藝術帶入飯店垂直空間，創造高度話題與觀演熱潮。回溯至2023年，日本京都橘高校吹奏樂部來台巡演期間指名入住承億酒店，並與飯店共同策劃快閃演出，單場即吸引上千名民眾到場參與。承億酒店不僅提供住宿服務，更成為文化交流自然發生的場域，展現台灣城市在國際舞台上的款待能力。

在亞灣區國際品牌林立的競逐環境中，承億酒店選擇以本土品牌的細膩與彈性，深耕城市脈絡，將文化轉化為可被感受、可被參與的生活體驗。對承億而言，文化不是被展示的內容，而是公共建設與城市生活之間，長期累積而成的信任關係。未來承億酒店將持續扮演「亞洲新灣區文化客廳」的角色，透過穩健經營與高品質策劃，示範BOT案如何在政府、城市與民間之間，形成可長期運作的價值共創模式，讓世界在高雄，看見台灣本土品牌所累積的文化厚度與城市高度。

承億酒店大廳公共空間透過挑高書牆與大面落地窗引入南國光影。 圖：承億集團/提供

承億酒店擁有全台唯一高空懸挑透明無邊際泳池。 圖：承億集團/提供