亞洲唯一得主在台灣！15歲就進全球國安峰會 寶藏女孩想給賴清德這建議

記者張雅筑／台中報導

2025年「15@15：青年建構民主」競賽，全球僅有5位青年獲獎，芯蘋不僅是台灣唯一獲獎者，更是亞洲地區唯一代表，另外4位則分別是，義大利的Niccolò Bozzo、烏克蘭的Diana Gerasymenko、厄瓜多爾Nicolás Castillo Guerra以及來自紐西蘭的Tim Ion Max Sol。（圖／受訪者提供）

根據國教行動聯盟（Youth / 青年部）發起的2025年台灣青少年十大議題調查顯示，青少年最關心的議題前三名為「學習分辨網路資訊真偽」、「菸害與藥物濫用防治」以及「正確性觀念與互相尊重」，政治和國際議題連前十名都未上榜。但台中目前就讀高一的15歲女孩芯蘋，她不僅成為全球2025年「15@15：青年建構民主」競賽中5位得獎者之一，還出席國際安全峰會為台灣發聲。芯蘋相當關注政治、國際和社會議題，甚至已準備好和總統賴清德對話，並提出「青少年」觀點的具體建議。

我國女高中生芯蘋，她所製作的15秒影片深受加拿大哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HISF／HFX）的評審們青睞，在全球眾多15歲青少年中，她脫穎而出，不僅成為2025年「15@15：青年建構民主」競賽中5位得獎者之一，還是唯一的亞洲代表。獲得全球三大國際安全峰會之一的肯定，並受邀出席峰會，芯蘋日前在爸爸的陪同下赴加拿大參加，她大方與世界各國的領袖、專家和其他4位得獎者交流與互動，穩重的表現和談吐，讓同樣獲邀出席的國內唯一受邀的非政府組織Hello Taiwan執行長江明信都讚譽有加。

芯蘋表示，可以在全球國際安全峰會遇到熟悉的台灣人，當下真的很感動並覺得親切，同時她也很感謝Hello Taiwan執行長江明信的分享和肯定。（圖／受訪者提供）

社會常以刻板印象看待15歲的孩子，認定他們就是該專注於課業、學習與同儕互動等，對政治、社會和國際議題較「冷感」，不會有過多的關注。對此，芯蘋受訪時表示，自己身為年輕人，雖然沒有投票權，但她覺得，這個年紀的他們也該多關心社會和政治等，「因為這是我們的世代，雖然我們現在還很年輕，像我現在才15歲，但現在的大人總有一天無法再繼續，接下來是我們要接手，是我們要接我們自己的國家，既然是自己的國家，那我們就該自己救、自己去在乎和關心。」

芯蘋不僅透過一段15秒的影片讓全球更多人認識和了解台灣，她也堅定地表示，儘管在參加2025年第17屆「哈利法克斯國際安全論壇」時並未上台發表演說，但她依然全力以赴，用自己的方式讓台灣得以在國際上被突顯和重視，「台灣雖然只是一個小小的島，面積不大，但我們一個國家就擁有豐富的文化，且我們民主、自由和平等，我相信，我們的國家雖然面積不大，但有著強大的影響力，能在國際上扮演重要的角色。」

校長許永昌表示，得知芯蘋獲獎的消息真的很驚訝和驕傲，畢竟該比賽主辦方是全球三大國際安全峰會之一，全球得獎人數也只有5名，芯蘋不只是其中之一更是亞洲唯一，真的是名副其實的學校之光、台灣之光。（圖／記者張雅筑攝）

如此成熟又堅定的發言與表現，校長許永昌對芯蘋這學生也給予高度的肯定，他表示，校方的課程規劃以「適性發展」為出發點和重點，他們相信每位學生都有獨特的特質與才能，以芯蘋來說，她在國中就清楚自己的優勢在語言方面，所以諮詢老師後選擇直升英文專班。許永昌最後更表示，看到芯蘋獲得全球國際安全論壇競賽的獎項，除了驚訝也感到驕傲，「這讓我們清楚知道，學校鼓勵學生『走出去』、培養國際觀的方向是正確的，未來我們會持續努力，打造讓學生發展才能、多元成長的教育環境。」

15歲的芯蘋獲獎影片及相關新聞發布後，部分網友讚譽她不僅是台灣女孩，更是「台灣寶藏女孩」！小小年紀的她，才華與勇氣早已超越年齡限制，各種表現都看到她卓越的領導力與國際視野，甚至讓人對年輕世代的潛力有了信心和期待。

以下為大家整理出「台灣寶藏女孩」芯蘋專訪的重點：

一、參賽動機：關注社會與文化融合

指導老師謝宣喻透露，得知比賽的消息後，實際是「法克斯國際安全論壇（HISF/HFX）」主辦方親自致電學校。接到通知後，她立即上網查詢相關資料，並在短短一天內協助選出芯蘋等三名學生，完成選題、製作影片並提交參賽。謝老師坦言，整個過程非常緊湊，但她深感欣慰，三位學生都順利完成並參賽，而芯蘋更是脫穎而出，成為全球僅有的五位得獎者之一。（圖／記者張雅筑攝）

芯蘋從幼兒園就開始培養國際觀，她一邊回憶一邊表示，自己從國小就透過學校的「國際視野課程」了解不同國家與文化所面臨的問題。至於這一次參賽的影片會選題外籍移工、新住民和多元文化，是受到班上同學的啟發。

她補充道，因為班上有許多混血兒同學，他們的父母可能是來自越南籍或其他東南亞國家等，但這些新住民和外籍移工來到台灣卻遇到無法融入的問題，這讓她覺得應該去改變。芯蘋堅定地表示：「我非常希望說能去改變並珍惜，你看，我們可以在一個國家就有很多不同的文化，我們不應該是去排斥，反而應該要覺得很開心且去好好珍惜才是，因為這是我們的優勢啊！」

芯蘋覺得，自己身邊的同學就有遇到這樣的情況，讓她感到深刻的社會責任，所以最後也以此為題材參賽，主張「珍惜並尊重不同文化」。

從參賽到獲獎，芯蘋透露，其實最初並未意識到這競賽的規模和影響力，單純抱著學習與嘗試的心態準備15秒影片。直到獲獎後到加拿大出席「哈利法克斯國際安全論壇」才清楚知道，原來這競賽的影響力遠超乎她的想像，並且有許多國際領袖、外交人員、國安人員和專家關注。

二、外交夢想：希望成為橋梁為台灣發聲

小小年紀的芯蘋就明確知道自己的目標，她說，想朝外交領域發展，期許自己可以成為一名能為台灣在國際上發聲，和協助與世界各國交流及溝通的外交官。（圖／記者張雅筑攝）

從小對語言充滿興趣的芯蘋，不僅在英文方面表現出色，她還考過韓文檢定，接下來將挑戰西班牙語和法文等。她表示，自己早早就想朝外交領域發展，目標是能當一名外交官，將台灣的聲音帶向世界。她補充說，對外交事務的興趣始於對國際政治的關心，並且相信「外交能夠促進文化與國家間的理解與合作」，希望自己有朝一日可以在國際上為台灣爭取更多的關注與支持，讓這個具有民主特色的地區能夠在全球舞台上更為突出。

她分享自己參加這場國際安全峰會最大的收穫是，大家對民主價值的不同看法，以及對這個民主價值的「捍衛」，芯蘋語重心長地表示：「雖然我們生活在台灣這個很民主的國家，但不應該覺得民主是理所當然的，應該要不斷地去爭取、去捍衛，就是不能安於現狀。」

此外她也呼籲年輕人，台灣的國際地位，應該大家共同參與、捍衛和發揚，她強調：「我希望台灣能被世界看見，並且在國際上有更大的影響力。」這樣的理想，使她更加堅定了未來投身外交事業的決心。不過她隨即也笑笑地說，但是就自己所知，外交特考並不容易，所以也有打算從事口譯或老師之類的工作。

三、正義感爆棚的少女：堅決反對霸凌

媽媽在訪談中透露，芯蘋其實是個感性又充滿正義感，同時還有點酷酷的女孩，作為母親的她，有時也很佩服女兒如此自律和有想法。媽媽笑說，明明是名少女，但芯蘋從不喝含糖手搖飲料更不吃零食和炸物等，「我都會跟她說，妳不吃個炸雞配電影嗎？這樣才紓壓啊！但她都會堅定的拒絕，從來沒被誘惑過。」（圖／記者張雅筑攝）

芯蘋媽媽透露，女兒看起來很理性，但其實是個很感性又充滿正義感的人，若聽到對方遭遇到霸凌或不好的對待，她不僅會跳出來發聲，有時甚至還會氣哭，比當事人還激動。芯蘋表示，對她來說，最不能容忍的事情就是霸凌！若有同儕遭遇霸凌，她會毫不猶豫地站出來，為受害者發聲，她強調：「每個人都是人生父母養，你憑什麼這樣欺負人、霸凌人？」

談及這一段時，芯蘋從原本的溫和語氣瞬間變得激動，讓記者深刻地感受到她無法容忍不公不義的堅定態度，還有她內心那股強烈的正義感。她甚至多次地說：「我不會漠視，絕對不會，若我遇到或知道，一定會跳出來保護受害者，並且為對方討公道。」這堅定的態度，讓身為大人的記者都不禁欽佩和動容。

四、15歲青少年想對賴清德總統的建議：因材施教，讓每個學生發光

芯蘋將於12月受邀出席一場國際會議，預計總統賴清德也將出席。她表示，若有機會向總統提供建議，她希望能針對教育議題發表年輕人的看法。她認為，現行的教育體制過於強調競爭，忽視了學生的個性與天賦。芯蘋語重心長地指出：「長遠來看，教育應該實現『因材施教』，讓每個學生根據自己的優勢發展，而非一概而論。」（組圖／翻攝自賴清德總統臉書、受訪者提供）

作為一名年輕的政治觀察者，芯蘋也對台灣的教育體制有著深刻的思考與建議。她認為，現行的教育系統過於強調競爭和填鴨式，她形容：「現在的教育制度就是呈現出：你是雞你是魚，然後我們就都要爬樹，都要爬樹誰爬的高誰就贏，完全忽視了學生的個性與天賦。」她表示，教育應該做到「因材施教」，讓每個學生根據自身的優勢發展，而不是將所有學生一概而論。

芯蘋坦言，儘管她代表台灣出國並在英文上有不錯的成績，但數學與理化學科並非她的強項，這讓她更希望台灣的教育體系能夠看到每個學生的長處，讓他們在自己的領域中發光發熱。

若有機會見到賴清德總統，芯蘋說，自己已準備好以年輕世代的身份提出建議，那就是希望政府能夠在教育領域實現更多的改革，讓學生能夠在多元的學習環境中找到自己的位置。

五、年輕人也該關心政治

出席「哈利法克斯國際安全論壇」的芯蘋，她還特別帶了筆記本作筆記。她表示，參加這樣的國際安全峰會，不僅讓她拓展了視野和國際觀，還讓她有機會瞭解來自世界各國的領袖、專家及其他得獎者，對於民主以及各類政策議題的深入見解。（圖／受訪者提供）

芯蘋表示，接下來就是縣市首長的選舉，這部分她已經開始關心。記者不禁詢問她：「妳該不會會去翻選舉公報看候選人的政見吧？」沒想到芯蘋的答案是真的會去翻並仔細的看，甚至研究是否合理、能否實現。芯蘋坦言，確實有時會覺得自己這個年齡不能投票很可惜，會覺得他們這個年紀的青少年明明就也有很多想法，但卻不能被參考，滿遺憾的。

因此芯蘋提出了個建議，「可以考慮設立一個測試，針對還沒有投票權的人，看他對政治的了解度和事件的了解是否夠全面。如果OK的話，可能可以給他投票權。」針對這建議，她不否認有點天馬行空，但又覺得好像可行。

若要投票，最在意的是什麼？對此，芯蘋表示：「我會看這個候選人是不是關心民意的，然後他提出的政策要是可執行、實現的，而不是那些不切實際或空泛的承諾。總之就是，這個人他是有想針對某個議題或建設有具體的做法和想去改善，這才會讓我想去支持。」

她呼籲年輕人，應多關心國家大事並具備自我表達與行動的能力，芯蘋說，雖然當前自己沒有投票權，但這並不妨礙為國家出一份力的心。

六、不只是「看手機」的青年

芯蘋說，自己從4歲就開始接觸和學習英文，她對英文最大的熱愛和興趣就是不斷背單字，平均下來，一天至少會背40個單字，至於比較弱的文法，則會透過聽英文歌和看電影來培養語感。她強調，學習的目的並非單純應付考試，而是為了真正提升自己，並找到對學習的熱情和樂趣。（圖／受訪者提供）

芯蘋學習態度相當自律，自我要求也相當高，但她強調，學習不是為了應付考試，而是要持續提升自己，發掘內在的熱情。以自身學英文為例，她說自己非常喜歡背單字，所以每天會至少背40個單字，文法部分相對較弱，就透過看電影、聽英文歌等來培養語感。芯蘋說，學語言就要敢開口說，所以她會把握每次練習口說的機會，並提醒自己，絕不能因為害怕犯錯而不敢開口，這樣反而會限制學習的進步。

至於手機的使用，芯蘋坦言，自己也不是一個很可以控制使用時間的人，但重點是「怎麼用」。她說：「我會去看各種資訊，然後針對自己接收到的資訊再去查資料，然後分析。」舉例來說，雖然自己只是個青少年，沒有投票權，但其實可以透過接收到的資訊，然後去思考能為國家爭取或做點什麼。

所以芯蘋也希望大人們不要對青少年使用手機抱持刻板印象，覺得他們滑手機都是在玩或看影片等，「其實重點在於怎麼使用，還有你接收什麼樣的資訊。」

芯蘋感性地說，能夠成為自己理想中的樣子並朝著目標前進，她深深感謝爸爸媽媽、老師們以及她的信仰，因為正是有了這些支持，她才能夠勇敢追求自己的夢想。（組圖／受訪者提供）

芯蘋感性地表示，能夠成為自己想要成為的人，並一步步朝著目標前進，她最感謝的還是爸爸媽媽、指導她的老師，以及她的信仰。正是他們的支持與指引，讓她能夠勇敢地、充滿自信地面對每一個挑戰，並不斷超越自己。

