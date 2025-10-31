亞洲外交官第一人！林昶佐登芬蘭大報專欄頭號人物 談台芬安全挑戰

政治中心／游舒婷報導

台灣駐芬蘭代表林昶佐近期成為芬蘭最大報紙《赫爾辛基日報》（Helsingin Sanomat, HS）專欄HS Visio的頭條人物。專訪中，他談及台灣與芬蘭面臨的安全挑戰、民主國家應對極權威脅的經驗，以及台芬之間可以互相學習的策略，同時，林昶佐也是首位登上HS Visio專欄頭條的亞洲外交官。

林昶佐登芬蘭大報專欄頭條人物。（圖／資料照）

報導標題以「台灣新任大使林昶佐─一位了解極權鄰居的世界知名重金屬音樂家」為題，專訪背景在芬蘭民謠金屬樂團「叢林英豪」（Korpiklaani）的演唱會現場，現場觀眾隨樂團盡情吶喊，而林昶佐則以「閃靈樂團」主唱的身份站在觀眾席中，報導稱林昶佐是亞洲知名的重金屬明星之一、也曾是台灣知名的立法委員。

廣告 廣告

專訪中，林昶佐指出，台灣與芬蘭都面臨與極權鄰國相鄰的挑戰，一個緊鄰中國，一個緊鄰俄羅斯。他表示，這使得兩國不僅在防衛與安全議題上有共同需求，也在抵抗極權擴張上具有相似命運，芬蘭與台灣都必須堅強、不可以妥協。

林昶佐也談到，台灣與芬蘭在民防、媒體識讀，以及應對海底電纜破壞等議題上都有交流與合作。同時，他也回憶自己曾在美國舉辦的「UNlimited Taiwan」巡演，用音樂向外界推廣台灣。

此外，他提到，芬蘭各部會官員與組織也積極前往台灣學習相關經驗，顯示兩國在民主防衛、資訊安全與國際合作上的互動正逐步加深。除了登上《赫爾辛基日報》，芬蘭專業資訊安全雜誌《Cyberwatch》最新一期也邀請林昶佐撰文分享台灣在全球資訊戰前線的經驗，這是該雜誌自2017年創刊以來，首次向台灣邀稿。

《赫爾辛基日報》是芬蘭發行量最高的報紙，也是首都政界與商界人士必讀的媒體。事後，林昶佐也在臉書上轉發這篇專訪文章，提到透過這次的深入專訪，讓他有機會分享台灣和芬蘭雙邊關係的廣泛看法，透過這次的訪談，林昶佐表示，也藉此自我反思、更清楚地看見自己的人生旅程，因此相當感謝有這次的經驗。

更多三立新聞網報導

不是隨便吃！黃仁勳邀韓2巨頭「炸雞聚餐」藏玄機 背後含意曝光

護理女神謝侑芯驟逝！11天前還露臉拍片 網揪疑點喊：案情不單純

這醫院開「時薪1450元」急徵才！醫嘆1關鍵：難徵到人

非經期出血小心！醫曝4警訊快檢查：恐是子宮肌瘤

