亞洲多國水患 斯里蘭卡緊急狀態

持續關心東南亞水患災情，已經超過一個星期，各國罹難人數仍然往上攀升，目前累計超過1500人死亡，而且恐怕這數字、還只是冰山一角。盤點災害原因，一方面、氣候本身，今年反聖嬰現象，季風強度強之外，太平洋暖水推向東亞，讓鮮少有風暴生成的赤道附近，出現氣旋、風暴，加劇雨季雨勢，再來是國家防災應對，像是越南，缺乏明確的水壩放水機制，緊要關頭時，很難決定要不要放水，就怕水一放、變成水位不夠、難以供應後續發電，另外還有泰國，洪水預警簡訊不夠明確，民眾不清楚洪水抵達時間，往往生死就在這一瞬間。災害發生，現在只能加緊救災，預防傷害更擴大，各國慈濟志工針對各地所需、陸續發放上千份物資、或是提供救災船，而今天要看的位置在斯里蘭卡，總統稱，這次受災範圍，已經超過2004年的海嘯。

拿著鏟子努力把泥水推到室外神廟住持 悉達多：「我從2007年開始建造，這座寺廟 從那時起，我們從未見過這樣的情況。」

洪水退去、民眾忙著清理致命氣旋過後留下的淤泥和瓦礫。斯里蘭卡總統表示、國家正遭遇「史上規模最大、挑戰最嚴峻的自然災害」，全國所有地區都受到波及，受災範圍超越2004年的毀滅性海嘯

民眾 法魯克：「我站在這裡望著洪水過後，我家什麼都沒剩下。」

政府表示，鑑於災情嚴重，將加強清理援助力度，向每戶家庭發放約83 美元的補助金，是以往洪災後發放金額的2.5倍。目前許多遭遇土石流區域仍無法進入，當局正努力清理道路、恢復通訊，重建之路困難重重。

