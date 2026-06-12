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亞洲大學招生名額使用率94.17%、新興大學第一，AI與智慧醫療獲考生青睞。（圖：亞洲大學提供）

115學年度大學申請入學統一分發結果出爐，亞洲大學再創佳績！今年申請入學招生名額使用率達94.17%，在全國64所大學中，排名第8，以招生名額超過1,000人的大學計算，高居全國第5名，以創校未滿30年的台灣新興大學來說，更是全國第1。

根據大學甄選入學委員會公布資料，115學年度共有78,280人報名申請入學，全國招生名額使用率為84.5%。亞洲大學94.17%的招生名額使用率，不僅高出全國平均9.67個百分點，更在少子女化與高教競爭日益激烈的環境下持續逆勢成長，顯示辦學品質與發展特色深獲考生及家長高度肯定。

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亞洲大學校長蔡進發表示，亞洲大學創校25年來，以「創新、卓越、永續」為辦學理念，近年積極推動AI人工智慧、智慧醫療、大健康產業、生物科技及半導體等重點領域發展，尤其是在半導體學士學位學程，今年首屆招生即高分滿招，亞大也全面導入生成式AI教學應用，打造跨域學習與創新人才培育環境，透過深化產學合作、國際交流及實務導向課程設計，持續提升學生就業競爭力與國際視野，成為吸引優秀學子的重要關鍵。

蔡進發指出，亞大雖然創校歷史相對年輕，但近年在世界大學排名、國際競賽、學術研究、產學合作及永續發展等面向表現亮眼，例如：2026 THE亞洲區大學排名（Asia University Rankings 2026），亞大排名亞洲第123名，在全台各大學中排名第8，非醫學類私立大學全台第1名，為全台少數進入亞洲前150名的大學之一，早已逐步躋身國內外重要大學之列，這次申請入學招生表現再創佳績，也反映社會各界對亞大辦學成果的肯定。

亞大近年積極推動AI融入教學與研究，並結合附屬醫療體系及產業資源，發展智慧健康與智慧醫療特色，培育兼具科技能力、人文素養與國際競爭力的人才，此外，亞大也積極拓展國際合作版圖，提供雙聯學位、海外交換及跨國學習機會，協助學生接軌全球發展趨勢，培育具備創新思維、跨域整合能力與全球競爭力的人才，朝向國際一流大學目標穩健邁進。（寇世菁報導）

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