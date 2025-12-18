亞洲大學智慧半導體研究中心揭幕 產學攜手培育造山者

亞洲大學成立「智慧半導體設計與永續製造研究中心」。（圖：亞洲大學提供）

「亞大造山者」行動起跑！亞洲大學「智慧半導體設計與永續製造研究中心」17日揭幕，同步與菱生精密工業、財團法人精密機械研究發展中心（PMC）簽署學術交流合作備忘錄，並獲 PMC 捐贈自主研發的「超音波噴塗系統」。亞大也從115學年成立半導體學士學位學程，致力培育台灣護國神山、半導體產業更多「造山者」。

亞大校長蔡進發表示，面對技術加速與產業轉型，亞大已成立三大校級中心，包括：整合醫療大數據的「精準健康研究中心」、結合AI、量子技術的「AI與量子研究中心」，及新啟動的「智慧半導體設計與永續製造研究中心」。亞大致力推動AI實作教育，今年舉辦輝達NVIDIA深度學習機構（DLI）實作課程，師生共取得39張證照，累計達139張，穩居全國大專院校之冠；與亞馬遜AWS設立的「雲創學院」也已有133人取得證照。

蔡校長引用《2025半導體業人才報告書》數據指出，半導體業每月缺才達3.4萬人，其中研發與製造類缺口近1萬人，人才需求迫切。亞大過去開設「半導體產研專班」，已培育上百名工程師進入蘋果、台積電等世界大廠服務。亞大115學年同步成立半導體學士學位學程，首屆招收52名學生，期許透過產官學研合作，培育更多半導體人才。

應邀出席的成功大學講座教授蘇炎坤說，亞大設立半導體中心、開設半導體學程，是培育人才非常好的開始，讓學生了解完整半導體製程，能培育更多有國際競爭力的半導體專業人才。

菱生精密工業總經理蔡澤松指出，亞大「異軍突起」，在少子化的困境中還能逆勢上揚，還增加了很多跟產業接軌的項目，很期待與亞大的合作。

精密機械研究發展中心捐贈自主研發的「超音波噴塗系統」給亞大，可廣泛應用於半導體與先進封裝、光電元件及功能性薄膜等關鍵製程。PMC總經理李健勲說，未來將與亞大在半導體製程技術、關鍵設備自主研發及產業所需人才培育等面向深化合作，透過科研成果導入校園、人才回饋產業的雙向循環機制，串聯政府科研能量、法人研發平台與學校教育體系，共同推動半導體產業技術升級與競爭力強化。

亞大副校長暨智慧半導體研究中心主任黃俊杰表示，半導體中心揭牌，是亞大邁向高科技領域的重要里程碑。該中心規劃有半導體設計、封裝、製程及量測實驗室、Living Lab及永續廣場等場域，在半導體學程上、中、下游完整配置12位師資，培育跨域半導體專業人才。（張文祿報導）