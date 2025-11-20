亞洲大學獲「2026 THE跨學科排名」全國私大第1 首次入榜即獲全球第141名

亞大重視同學跨域學習能力，舉辦「跨域探索博覽會」，亞大校長蔡進發（站立者右7）與亞大師生合影。（圖：亞洲大學提供）

英國《泰晤士高等教育》（THE）今年第2次發布「2026 THE跨學科排名」，一共有94國、1267所大學列入評比，有911所大學上榜。亞洲大學首次入榜就獲得全球第141名、全台排名第6、私大第1，推動跨領域課程和研究成果，受到國際肯定！

AI時代，THE因應全球跨域趨勢，從去年起公布「THE跨學科排名」，列入評比的三大指標包括：「資金與基礎設施」、「管理支持與成果推動」及「研究品質與聲譽」，其中，「研究品質與聲譽」占比最高，也是亞大獲最高評分部分。根據「2026 THE跨學科排名」，全台共有7所大學排名全球前150名，亞大首次上榜即名列第141名，而且是唯一上榜前150大的私立大學。

廣告 廣告

亞大校長蔡進發表示，亞大重視同學的跨域學習能力，積極推動「自主學習」、「跨領域學習」，像是剛舉辦的「2025跨域探索博覽會」活動，就是要讓跨域自主學習理念深入校園，鼓勵同學除了精進所學專業外，透過各系所精心準備的資料，協助同學重新檢視興趣和未來發展方向，了解其他系所的專業內容，也有利於選擇未來的跨域學習路徑。此外，亞大推動各系開設導論課程，引入多元教學方法，能幫同學掌握專業核心觀念與技術，並洞悉產業趨勢，培養跨域的核心軟實力，成為「π型人才」。

蔡進發校長指出，當今社會變化快速，僅具備單一專業已不足以應對未來挑戰。他鼓勵同學把握在校時間規劃跨域學程、輔修或雙主修，亞大開設15個校內跨領域學程，與中醫大合開「中亞聯大」4個跨領域學程，合計共19個學程，提供更多元的選擇。同學累積的跨域實力好表現，也反映在這次的「2026 THE跨學科排名」，讓亞大獲得高評比！（張文祿報導）