亞洲大學舉辦「未來生活人形機器人與主權AI國際研討會」 國際頂尖學者齊聚

現場也展示「愛寶護理機器人」及台灣代理商示範四足機器人 ANYmal即時反應及環境感測。（圖：張文祿攝）

亞洲大學今（ 5） 日舉辦「未來生活人形機器人與主權人工智慧國際研討會」（International Symposium on Humanoid Robotics and Sovereign AI for Future Living），邀集國內外學界與產業代表，聚焦人形機器人從研發走向真實世界部署所需的技術、治理與信任基礎。亞洲大學蔡進發校長表示，這次研討會以「未來生活」為核心視角，連結學術研究、產業落地與治理制度，期盼透過國際交流促成跨域合作，推動人形機器人與主權 AI 以更安全、可信且符合社會期待的方式發展。

廣告 廣告

研討會主席、亞洲大學校長蔡進發致詞表示，人形機器人逐步成為醫療、製造與生活服務的重要助力，但其發展不僅是工程設計或演算法提升，更牽動資料安全、系統韌性、人機互信與社會接受度。亞洲大學期盼透過國際交流平台，與學界與產業夥伴共同探索人形機器人實際落地的可行路徑，為臺灣智慧科技發展累積經驗與能量。

國家科學及技術委員會主委吳誠文致詞指出，全球高齡化與少子化加劇，機器人科技已成為產業轉型與經濟活力的重要支柱他強調臺灣結合半導體、ICT 與精密機械優勢，具備發展完整智慧機器人生態系的條件；政府聚焦旅宿、醫療、物流與災害應變等服務型應用，推動從關鍵技術到標準法規與人才培育的系統布局，並透過資金與民間共投協助新創與中小企業成長。同時也以在地資料與自主模型打造主權 AI 生態系，並布局矽光子、量子運算等下一世代運算能力。

主題演講方面，美國史丹佛大學機器人研究中心主任Oussama Khatib以「塑造人機協作的未來（Shaping the Future of Human-Robot Collaboration）」指出，人機協作的核心價值在於讓人類的經驗、直覺與判斷，在深海、災害現場等高風險或不可及環境仍能發揮作用。他以史丹佛深海機器人 OceanOneK 的實例說明，透過觸覺回饋與立體視覺介面，人類專家得以與機器人即時協作，在極端深度執行探勘與介入任務，展現「人類認知 × 機器精準」融合後的巨大潛力，也為偏鄉醫療、遠端維修與極端環境救援等應用打開想像。

日本大阪大學智慧機器人實驗室主任、系統創新系教授Hiroshi Ishiguro以「分身技術與未來社會（Avatar and the Future Society）」為講題，分享分身（avatar）與遠距操控技術如何突破身體、空間與時間限制，讓需要照顧幼兒或長者、或受限於移動與時間的人，也能依生活型態參與工作、教育、醫療與社會活動。他指出，未來社會的關鍵不只是更聰明的機器，更是讓更多人能「被參與」的制度與技術設計，而分身科技正是通往此願景的重要路徑。

美國史丹佛大學電腦科學系客座教授Edward Y. Chang以「從行走到思考：具身 AGI 的回饋、記憶與因果推理（From Walking to Thinking: Feedback, Memory, and Causal Reasoning for Embodied AGI）」剖析機器人落地瓶頸日益「認知化」，當前人形機器人在行走與操控已大幅進步，但可靠部署仍常仰賴人類監督或預先設計環境，真正的瓶頸越來越「認知化」：例如長任務規劃的脈絡遺失、內部世界模型錯誤、以及從觀察資料推導因果時產生偏誤等。他提出需要更完善的回饋迴路，讓系統能在錯誤擴散前偵測並修正，才能提升具身 AI 的安全性與可靠性。

IBM Watson 研究中心退休資深研究員鄭葆誠聚焦「人形機器人的可信部署與資安韌性」，指出「完美安全」並不存在，應以韌性思維面對風險：假設攻擊終將發生，系統仍須能持續運作、降低傷害並快速復原。他也提醒 AI 既可能強化攻擊者的自動化與變異式攻擊能力，也能協助防禦端做到近即時偵測與回應；因此，人形機器人必須被視為高價值的智慧資安資產，需透過存取控制、可信開機、可信執行環境（TEE）隔離敏感程式與資料，以及端側監測與異常偵測等手段，建構「可運作、可復原」的安全底座。

亞洲大學 AI 與量子研究中心主任黃光彩教授，從未來五年的技術成熟度與應用擴張談起，指出人形機器人若要在醫療、製造與生活服務成為可靠夥伴，除了硬體動作能力與感測融合，也必須同步強化資料治理、系統安全、可擴充的部署架構與跨域整合能力，才能在不同場域穩健落地。

瑞昱半導體公司經理特助魏士鈞指出，從「矽基心智」走向能在真實世界生存互動的「具身 AI 個體」，需要核心架構的轉向。他分析現行 Vision-Language-Action（VLA）模型常依賴昂貴且高延遲、高耗能的「System 2」推理，不利於即時控制，因此提出「System 2 高階規劃」搭配「System 1 低延遲反射控制」的分層雙系統架構；並主張以硬體為中心打造 System 1，推動如記憶體內運算（CIM）、電荷域運算與高密度類比 3D 整合等 IC 創新，使決策單元可嵌入關節、馬達與機器人皮膚，形成低功耗、低延遲的極邊緣「反射式智慧」。

研討會也安排「機器人技術合作暨展示」呈現場域應用。由中國醫藥大學附設醫院與長聯科技合作展示的「愛寶護理機器人」，由長聯科技專案經理周頴現場解說，說明其整合語音互動、影像辨識與行動導引，可支援院內諮詢引導、衛教互動與部分可標準化的照護協助，朝「臨床夥伴」定位，分擔第一線重複性工作，提升就醫體驗與照護效率。另外由瑞士ANYbotics台灣總代理商總經理張子修帶領團隊示範四足機器人 ANYmal 的自主行走、即時反應與環境感測，並在會場與與會者互動，展現其在巡檢、基礎設施監測、公共安全與災害場域的應用潛力。（張文祿報導）