亞洲大學財法系師生參訪大里地政所

▲亞大財經法律學系師生參訪。

為深化學生對公部門運作及地政實務的認識，台中市政府地政局持續推動產官學交流，亞洲大學財經法律學系17位師生於日前前往所屬大里地政事務所參訪交流，透過實地觀摩與說明，讓學生深入了解地政業務實務運作，將課堂所學理論與實務經驗相互結合。

大里地政事務所主任施宏昌表示，此次參訪以地政登記業務為核心，內容涵蓋買賣、贈與、繼承及抵押權設定等常見不動產登記事項，並同步宣導政策性業務與不動產防詐等便民措施，協助學生全面了解土地與建物登記的申請流程、審查重點與實務細節。參訪過程中，師生踴躍提問，針對實務操作、法規適用及案件審查等議題進行交流討論，不僅加深對地政業務的專業認知，也強化理論與實務的連結。

地政局長曾國鈞指出，學術理論與實務經驗相互結合已成為現代教育與專業培育的重要趨勢，地政登記更是不動產權利變動的最後一道防線，對於保障民眾財產安全與交易秩序至關重要。透過實地參訪與實務觀察，學生能更具體理解登記審查的嚴謹性與重要性，有助於提升未來處理不動產案件的專業能力，也期許優秀青年學子未來投入公職行列，共同守護市民財產權益。