中央社

亞洲大學邀聚德霍夫辦諾貝爾大師論壇（2） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

亞洲大學6日邀請2013年諾貝爾生理醫學獎得主聚德霍夫（Thomas C. Sudhof）（圖）舉辦「諾貝爾大師論壇」，他分享長年從突觸層級研究大腦運作的經驗。（校方提供）

中央社記者蘇木春傳真 115年1月6日

亞洲大學邀聚德霍夫辦諾貝爾大師論壇（2） 亞洲大學6日邀請2013年諾貝爾生理醫學獎得主聚德 霍夫（Thomas C. Sudhof）（圖）舉辦「諾貝爾大師論 壇」，他分享長年從突觸層級研究大腦運作的經驗。 （校方提供） 中央社記者蘇木春傳真 115年1月6日
亞洲大學邀聚德霍夫辦諾貝爾大師論壇（2） 亞洲大學6日邀請2013年諾貝爾生理醫學獎得主聚德 霍夫（Thomas C. Sudhof）（圖）舉辦「諾貝爾大師論 壇」，他分享長年從突觸層級研究大腦運作的經驗。 （校方提供） 中央社記者蘇木春傳真 115年1月6日

其他人也在看

陳孝萱親口認已經分手！昔被拍「甜吻咖啡老闆」　首談現況：我都幾歲了

陳孝萱親口認已經分手！昔被拍「甜吻咖啡老闆」　首談現況：我都幾歲了

55歲的陳孝萱6日與方志友一同出席八點檔《舊金山美容院》宣傳活動，戲裡是溫柔母親，戲外聊起生活近況也相當自在。不過，當媒體關心她的感情狀態時，陳孝萱沒有閃躲，直接拋出一句簡短卻明確的答案：「沒了。」親口證實目前已恢復單身。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前10
2026房市展望｜全台房價跌定了！2區跌幅逾1成 最慘恐淪「超跌區」專家：2027盤整止跌回溫

2026房市展望｜全台房價跌定了！2區跌幅逾1成 最慘恐淪「超跌區」專家：2027盤整止跌回溫

房市受到限貸令及國際政治情勢等內外夾攻之下，買氣急凍，2025年全台交易量持續萎縮，面臨26萬棟保衛戰。房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮以長線趨勢線分析，認為這波跌勢並不會太久，也不會太深，2026年房市呈現「價跌量漲」態勢，預計平均有10%左右的跌幅，台北市跌幅不會超過5~6%，台南、高雄部分區域則恐出現10%以上的跌幅， 2027年進入盤整後，可望止跌回溫，不過區域表現「強弱分明」，商圈成熟區房價抗跌，跌幅不會太深，但超漲供給量大區域，則會出現超跌現象。

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前29
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….

委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….

[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根

新頭殼 ・ 7 小時前61
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性　新戲爆紅「疑暗酸前夫」

陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性　新戲爆紅「疑暗酸前夫」

男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前36
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光

青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光

青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...

早安健康 ・ 1 天前15
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了

川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了

[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞

新頭殼 ・ 1 天前322
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失　醫揭密：不是運動

30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失　醫揭密：不是運動

飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前8
1貴族蔬菜罕見變平民價！菜販喊：現在吃真的賺到

1貴族蔬菜罕見變平民價！菜販喊：現在吃真的賺到

生活中心／杜子心報導近期被稱為「貴族蔬菜」的青花菜，價格出現罕見下探，不少市場攤位一斤僅約50元，一顆不到30元，南部產地甚至傳出「50元買4顆」的低價，讓消費者直呼不可思議。外界一度將價格下跌歸因於補助政策或進口影響，農業部澄清，目前進口成本仍高於國產，價格波動主因是氣候條件導致產期集中。對此，資深菜販廖炯程也出面說明，強調這波跌價其實是多重因素疊加的結果。

民視健康長照網 ・ 3 小時前8
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0

中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0

美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。

三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前404
日本掀私有化浪潮！「撒隆巴斯」百年藥廠擬下市　收購案估值破9百億

日本掀私有化浪潮！「撒隆巴斯」百年藥廠擬下市　收購案估值破9百億

據外國媒體今天（1/6）報導，日本越來越多企業決定私有化，以躲避監管與投資人的壓力，最新消息指出，以「撒隆巴斯痠痛貼布」聞名的日本百年藥廠久光製藥，其執行長中冨一榮擬買下所有股份，交易估值破9百億元台幣。

太報 ・ 3 小時前13
才衰背5百萬債務！王俐人爆離婚小7歲尪發聲了　32字鬆口婚姻現況

才衰背5百萬債務！王俐人爆離婚小7歲尪發聲了　32字鬆口婚姻現況

去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，如今被爆早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」對此王俐人也回應了。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前7
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈　半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股

搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈　半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....

FTNN新聞網 ・ 7 小時前發表留言
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」　估跌破5度時間曝

變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」　估跌破5度時間曝

今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。

中天新聞網 ・ 1 天前4
國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方

國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方

2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她也說，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前434
鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」　眾人打臉：這才是真正優勢

鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」　眾人打臉：這才是真正優勢

現今社會經濟壓力沉重，不少人感嘆薪水追不上物價。隨著元旦起基本工資調漲，最低月薪提高至2萬9,500元，也引發不同職業族群的討論。一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多元，明顯高於一般勞工，如今卻僅比基本薪資高出幾千元，讓他感嘆公務員已成了「窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前9
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫　本周氣溫趨勢曝

強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫　本周氣溫趨勢曝

新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1
獨家》華邦電創新高！藝人香蕉「跌到13元也沒賣」獲利6位數心情曝

獨家》華邦電創新高！藝人香蕉「跌到13元也沒賣」獲利6位數心情曝

台股加權指數昨(5)日首度站上3萬點大關，台積電一度飆上1695元天價，華邦電也創下歷史新高，以95.5元坐收。藝人香蕉（王俊傑）先前因持有星宇航空在股東會上發言成名，昨日他也分享自己持有華邦電股票的投資心得，直言即使「跌到13元一路漲到90元都沒賣掉」，最終在股價高點賣掉12張，獲利6位數，嗨喊「全年度的拍攝旅費完成了」，同時也向《中時新聞網》分享自己的投資過程。

中時新聞網 ・ 8 小時前15
估破5°C！至少還要冷2週　專家點出這一波「4大特徵」

估破5°C！至少還要冷2週　專家點出這一波「4大特徵」

【高沛生／綜合報導】新一波冷氣團今晚南下，氣溫再探低點，氣象專家指出，這股冷空氣至少達強烈大陸冷氣團等級，平地最低溫不排除跌破5°C。這波冷空氣不只冷得猛，且具備「先濕後乾、強度高、影響時間長」的型態，專家歸納出「4大特徵」，提醒周間到周末須嚴防長時間低溫影響。

壹蘋新聞網 ・ 1 天前6
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...

2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...

面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前38
氣溫溜滑梯！最凍跌破5度　這3天挑戰首波寒流

氣溫溜滑梯！最凍跌破5度　這3天挑戰首波寒流

【緯來新聞網】今（5日）輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷、日夜溫差大，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣

緯來新聞網 ・ 1 天前2