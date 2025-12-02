亞洲大學醫療體系延伸北台中 豐中分院今正式啟用
亞洲大學附屬醫院豐中分院2日正式啟用，為中部醫療再添一重要據點。分院院長陳衍仁表示，院方投入上億元全面改裝硬體設備，並導入醫學中心等級的醫療團隊，原院區因多年使用已不符現代醫療需求，亞大接手後重新打造病房、無障礙動線與安全機制，未來也將陸續引進多位專科醫師，並與明年底啟用的亞大豐原醫院形成完整醫療網絡，提升區域醫療量能。
豐中分院前身為「英外科醫院」，創設於民國35年，後由中國醫藥大學附設醫院接辦，改制為中國醫藥大學附設醫院豐原分院，由於中醫大附醫與亞大醫院共組合作聯盟，經過整體策略調整後，決定由亞大醫院接手，為確保兩院無縫接軌，經過將近1年的磨合與溝通，終於通過衛生局嚴謹現場勘查，今天正式營運。
陳衍仁強調，亞大接手後的最大變革，即是針對院區舊有設施與服務流程進行全面升級，包括硬體環境的改建與軟體醫療服務的補強，期盼帶給豐原及鄰近地區民眾更安全、更舒適且更完善的就醫選擇。
他舉例，原建物是依舊法規興建，歷經多年使用後，逐漸不符現行醫療院所規範，包括空間尺度、無障礙動線或病房配置等，都難以承載現代醫療需求，因此確定由亞大醫院接手後，立即啟動硬體改建工程。
重建之後，病房空間與公共環境都達到最新的病床間距標準及無障礙規範，讓患者與家屬在治療過程中感受更高的安全性與舒適度，整體環境煥然一新，尤其病房採用自然採光、減壓配色與寬敞動線為主軸，並加入現代化安全機制，注重防滑設計、緊急呼叫系統優化及多點監測設備，使臨床照護更便利、病患住院更安心。
患者最關心的醫療照護部分，陳衍仁也指出，延續中醫大附醫原有的優質醫療基礎上，未來將會進一步延攬多位專科醫師，包括內科、外科與多個重要次專科，希望在既有基礎上補強診療能量，提供更全面的醫療服務。
陳衍仁表示，豐中分院與預計明年底正式啟用的「亞洲大學附設豐原醫院」將形成互補布局，扮演中台灣北端的重要醫療防線，注重民眾最在乎的急重難症處理能力、提升住院品質、加強長者照護與復健資源，同時也會結合社區醫療與健康促進服務，期盼讓豐原及鄰近鄉鎮民眾不用長途奔波，也能享有品質兼具、規格一致的醫療服務。
