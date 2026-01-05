亞洲大學25週年校慶迎諾貝爾榮光 頒授神經科學巨擘Thomas C. Südhof名譽博士

亞洲大學頒授 2013 年諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學醫學院教授 Thomas C. Südhof 名譽博士學位，表彰其在神經科學與突觸傳遞機制研究上的卓越貢獻。（圖：亞洲大學提供）

亞洲大學歡慶創校25週年，5日舉行「諾貝爾大師論壇暨名譽博士學位授予典禮」，頒授 2013 年諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學醫學院教授 Thomas C. Südhof 名譽博士學位，表彰其在神經科學與突觸傳遞機制研究上的卓越貢獻，以及對全球科學發展的深遠影響。

活動由亞洲大學、國際和平組織（IPF）及台灣橋樑計畫共同主辦，吸引眾多大學師生及高中生參與。學生對諾貝爾獎得主的研究歷程與學術觀點展現高度好奇，提問踴躍，充分展現校園濃厚的學術氛圍。

亞洲大學校長蔡進發表示，Südhof 教授長期致力於解析神經元之間的突觸傳遞機制，其研究成果奠定現代神經科學的重要基礎，也為神經退化性疾病的理解與治療開啟嶄新方向。這次頒授名譽博士學位，不僅是對其學術成就的高度肯定，也期盼為學子樹立追求卓越、堅守學術誠信的典範。

在專題演講中，Südhof 教授以「科學卓越與科學誠信：一段個人的學思旅程」為題，分享其多年研究核心。他指出，突觸是大腦最基礎的運算單位，具備高度速度、精準度與可塑性，而神經迴路正是支撐人類認知與行為的關鍵基礎。Südhof 教授說明，其研究重點在於理解突觸前端如何透過鈣離子（Ca²⁺）觸發機制，精確釋放神經傳導物質，確保神經訊號能穩定且快速傳遞。相關研究成果，為神經退化性疾病的理解提供重要理論基礎。

論壇交流時段，學生踴躍提問，關注焦點涵蓋 AI 對學術研究的影響、學術誠信、出版體制問題，以及青年研究者的職涯發展。對於 AI 技術的快速發展，Südhof 教授指出，AI 具有高度工具性，可協助整理資訊與提升研究效率，但同時也可能被用於製造不實資料。他提醒學生，AI 應作為輔助工具，而非取代研究與寫作思考，過度依賴反而可能對學術與職涯發展造成不利影響。

在談及近年學術界關注的誠信與再現性問題，Südhof 教授表示，研究錯誤增加，多與數位化工具普及後的人為疏失有關，並非全面性的造假問題。他也直言，現行學術出版體制仍有改進空間，應強化審查機制的專業性與透明度，以維護學術品質。

在學生提問職涯規劃與研究挫折時，Südhof 教授分享自身經驗，他指出，選擇良師益友、建立扎實的專業基礎，是學術發展的重要關鍵。他鼓勵學生在一個領域深耕成為專家，同時培養跨領域視野，以因應快速變動的科研環境。他也坦言，學術研究難免面臨挫折與挑戰，唯有回到研究初衷，思考對社會與人類的實際貢獻，才能持續前進。

蔡進發校長也邀請中央研究院洪明奇院士與亞洲大學醫健學院胡淑貞院長與 Südhof 教授進行對談。蔡校長總結表示，亞洲大學創校 25 週年之際，能邀請諾貝爾獎得主蒞校並頒授名譽博士學位，為校慶增添重要學術光彩。未來亞大將持續透過國際交流平台，引進世界級學者經驗，培育兼具專業能力與社會責任感的人才。（張文祿報導）