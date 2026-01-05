亞洲大學25週年校慶迎諾貝爾榮光 頒授神經科學巨擘Thomas C. Südhof名譽博士

蔡進發校長正式頒授「榮譽博士」學位予諾獎得主 Südhof 教授。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】亞洲大學（Asia University）歡慶創校 25 週年，今（5）日隆重舉行「諾貝爾大師論壇暨名譽博士學位授予典禮」，頒授 2013 年諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學醫學院教授 Thomas C. Südhof 名譽博士學位，表彰其在神經科學與突觸傳遞機制研究上的卓越貢獻，以及對全球科學發展的深遠影響。

本次活動由亞洲大學、國際和平組織（IPF）及台灣橋樑計畫共同主辦，吸引眾多大學師生及高中生參與。論壇現場座無虛席，學生對諾貝爾獎得主的研究歷程與學術觀點展現高度好奇，提問踴躍，互動熱絡，充分展現校園濃厚的學術氛圍。

蔡進發校長主持大師座談，針對青年研究者面臨的挑戰深度交流。（圖/記者廖妙茜拍攝）

亞洲大學校長 蔡進發 表示，Südhof 教授長期致力於解析神經元之間的突觸傳遞機制，其研究成果奠定現代神經科學的重要基礎，也為神經退化性疾病的理解與治療開啟嶄新方向。此次頒授名譽博士學位，不僅是對其學術成就的高度肯定，也期盼為學子樹立追求卓越、堅守學術誠信的典範。

深入解析突觸運作 揭開大腦精密運算的分子邏輯

在專題演講中，Südhof 教授以「科學卓越與科學誠信：一段個人的學思旅程」為題，分享其多年研究核心。他指出，突觸是大腦最基礎的運算單位，具備高度速度、精準度與可塑性，而神經迴路正是支撐人類認知與行為的關鍵基礎。

2026諾貝爾大師論壇盛大登場，Südhof教授與滿場師生合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

現場互動熱絡 學生關注 AI 與學術誠信議題

論壇交流時段氣氛熱烈，學生踴躍提問，關注焦點涵蓋 AI 對學術研究的影響、學術誠信、出版體制問題，以及青年研究者的職涯發展。

對於 AI 技術的快速發展，Südhof 教授指出，AI 具有高度工具性，可協助整理資訊與提升研究效率，但同時也可能被用於製造不實資料。他提醒學生，AI 應作為輔助工具，而非取代研究與寫作思考，過度依賴反而可能對學術與職涯發展造成不利影響。

Südhof 教授解析大腦突觸邏輯，帶領聽眾探索微觀科學奧秘。（圖/記者廖妙茜拍攝）

談及近年學術界關注的誠信與再現性問題，Südhof 教授表示，研究錯誤增加多與數位化工具普及後的人為疏失有關，並非全面性的造假問題。他也直言，現行學術出版體制仍有改進空間，應強化審查機制的專業性與透明度，以維護學術品質。

分享學術歷程 鼓勵年輕世代穩健前行

在學生提問職涯規劃與研究挫折時，Südhof 教授分享自身經驗，指出選擇良師益友、建立扎實的專業基礎，是學術發展的重要關鍵。他鼓勵學生在一個領域深耕成為專家，同時培養跨領域視野，以因應快速變動的科研環境。

亞大學子把握難得機會，踴躍向諾獎大師請益學術與職涯難題。（圖/記者廖妙茜拍攝）

他也坦言，學術研究難免面臨挫折與挑戰，唯有回到研究初衷，思考對社會與人類的實際貢獻，才能持續前進。

25週年重要里程碑 持續推動國際學術交流

論壇最後，由蔡進發校長主持座談，並邀請中央研究院 洪明奇院士 與亞洲大學醫健學院 胡淑貞院長 與 Südhof 教授進行對談。蔡校長總結表示，亞洲大學創校 25 週年之際，能邀請諾貝爾獎得主蒞校並頒授名譽博士學位，為校慶增添重要學術光彩。未來亞大將持續透過國際交流平台，引進世界級學者經驗，培育兼具專業能力與社會責任感的人才。