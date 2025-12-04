「亞洲天王」任賢齊欽點！帕拉斯PALLAS成軍僅1年人氣狂飆

帕拉斯日前受邀登上「田中音樂節」與任賢齊（左3）同台。迷音樂提供

成軍未滿1年的新生代搖滾樂團「帕拉斯 PALLAS」氣勢驚人，專輯尚未發行就連續攻占三大舞台，他們先受任賢齊領軍的「田中音樂節」邀請，接著被大型音樂祭500趴欽點演出，且今年跨年更「一日雙城」奔走八里與台中兩場活動，被樂迷封為「今年最忙、最狠、最衝的新團」。

帕拉斯在短時間內被各大主辦單位「秒看見」，除了高顏值，更因四位成員在舞台上展現出的強大能量、精準默契與爆發力，一出場便驚豔全場。尚未推出正式作品就掀起討論，伴隨高聲量討論，樂團正式宣布首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》將於16日推出。

帕拉斯成軍1年即將推出首張新專輯。迷音樂提供

「PALLAS」名稱來自太陽系矮行星智神星，樂團成員形容自己像四顆孤獨卻彼此吸引的小行星，用音樂把青春的黑暗、傷痕與光亮寄出，希望陪伴每一個正在努力、迷惘或孤單的人。

而新專輯《下天堂》則以「顛覆」為核心概念，反問世界「誰說別人眼中的地獄，不可以是你的天堂」？描繪夢想與現實的撕裂、青春的疼痛與倔強，不討好、不妥協，以「被否定者的視角」寫出追夢者的狂烈與真誠。

帕拉斯成軍1年即將推出首張新專輯。迷音樂提供



