亞洲女子棒球錦標賽 臺灣隊惜銀

記者劉宸瑋／綜合報導

亞洲盃女子棒球錦標賽連4屆由臺日爭冠，臺灣隊昨天開賽就遇狀況，讓日本單局攻下7分，臺灣打線受制、無力追分，終場以0比8吞敗、拿下亞軍，日本則完成4連霸。

2025年第4屆亞洲盃女子棒球錦標賽在中國杭州舉行，臺灣隊賽前唯一1敗就是在超級循環賽（Super Round）不敵日本，冠軍戰兩隊再度碰頭。臺灣隊先發投手王筱蒨開賽遇到亂流，團隊守備也沒能發揮，日本隊1局下靠著失誤、盜壘、保送及接連安打串連攻勢，單局攻下7分、奠定勝基。

廣告 廣告

臺灣隊打線則遭受壓制，開賽7上7下，直到3局上1人出局後，靠著陳禹璇敲出團隊首安，接續棒次獲得4壞保送攻占得點圈，但缺適時一擊、沒能拿下分數。5局上1人出局後，雖接連敲出2支安打再度攻占得點圈，但沒能延續攻勢；日本隊6局下再添1分保險分、完成連霸。

日本隊先發投手柏崎咲和先發投7局，僅被敲出5支安打，投出6次三振、1次4壞保送，無失分，完封臺灣打線、奪下勝投；臺灣隊先發投手王筱蒨則是投1局失7分都非責失分、吞下敗投。

2025年第4屆亞洲盃女子棒球錦標賽臺灣與日本進行冠軍戰，終場以0比8吞敗，拿下亞軍。（取自中華民國棒球協會粉絲團）