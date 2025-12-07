亞洲實力指數台灣排名第14、得分下滑 原因曝光
[Newtalk新聞] 澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）日前公布最新的「亞洲實力指數」，在亞洲影響力最高仍為美國，但中國正拉近距離。而台灣排名維持第 14，但實力指數較去年下滑 0.3 分，其中經濟為強項，外交最弱。東南亞中等強權正崛起，拒絕在美中競爭選邊站，讓亞洲朝多元格局發展。
這項指數以經濟能力、軍事能力、資源、國防網絡、外交與文化等 8 大影響力指標，針對 27 個被納入評比的國家進行分析與排名。
美、中兩國最新分差縮小
分數方面，美國以總分 80.5 排名第一，中國以 73.7 分居次，與美國同列「超級強權」；第三名為印度的 40 分，首次跨過「主要強權」門檻。緊追在後的，是被列為「中等強權」的日本、俄羅斯及澳洲。
美國因川普政府出現政策不確定性，整體指數下滑 1.2 分、降幅居冠，在亞洲地區的影響力正減弱。儘管如此，美國在「防禦網絡」上得分 81.4，較中國的 18.9 擁有極顯著優勢；另在「文化影響力」、「軍事力量」上也勝過中國；不過，中國正努力塑造該國成為一個可靠的合作夥伴，整體實力升 1 分，升幅排名第三。
軍力方面，中國海軍的現代化及飛彈部隊的建設等，正在縮小對美國的差距。儘管如此，美國從日本、韓國延伸至澳洲和菲律賓的印太戰略，仍是其影響力支柱。
不過，該報告也指出，儘管仍優於美國，但中國在亞洲的「經濟關係」分數滑落，與其經濟下行、「購買力」減弱有關。簡言之，「中國正在崛起，但發展不均；美國仍領先，但優勢不明顯」。
台灣經濟強項、外交最弱
台灣整體排第 14 名與去年相同，但總分 15.7 分，較去年略降 0.3 分。其中，我國表現最佳的是「經濟能力」；最弱則是「外交影響力」；中國是與台灣貿易往來最密切國家，較第二名的美國多了逾一倍；最依賴與台灣貿易的區域國家則是新加坡。
報告中指出，由於缺乏與多國的正式外交關係，台灣在外交影響力、外交網絡方面表現最弱，該項目排名第 24，甚至參與多邊組織、論壇的程度與影響力排名墊底。而隨著賴總統執政期間外界對其外交政策成效的看法發生變化，政府領導人與外交機構推進台灣的外交利益能力指標上，得分在 2025 年進一步下降。
鑑於台灣擁有的資源，其在該地區的影響力低於預期，這從該國的負面數據中可見一斑。權力差距得分反映了其在外交領域中的特殊地位。
東協中等強權崛起
從年度報告中可看出，亞洲正在轉變，成為現今世界最具動能的地區，並非根據美、中二元論述。相反的，東南亞多個中等強國正鞏固自身實力、深化區域結盟。美中競爭是區域變革的重要驅動力，但並非唯一形塑者。
越南今年表現亮眼，整體排名第 12，得分 19.9，領先台灣，上升幅度於 27 國中排名第二。其中，在經濟方面進步最大，增加 3.1 分。另在軍事能力、文化影響力、國防網絡、外交影響力方面也都有明顯提升。
曾任新加坡國立大學李光耀公共政策學院客座教授的阿什拉夫（Sajjad Ashraf）分析，東協的中等強權持續保持上升趨勢。越南、印尼的軍事和經濟排名均有所提升。而菲律賓在恢復與美、日的戰略關係後，其國防、外交也顯著增強，並強調，中等強權未來結盟將更緊密，越南、印尼和菲律賓的影響力會特別顯著。它們在外交、國防和經濟方面的選擇，將影響亞洲「是保持戰略平衡或走向競爭」。
阿什拉夫指出，「這些國家不再是被動的觀察者。它們日益擴大的角色，會使華府和北京的戰略考量更複雜，也預示著亞洲的多極化格局將逐漸呈多層次性而非二極性。」
