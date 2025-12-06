亞洲實力指數台灣排名14得分略降 東協中等強權崛起

（中央社記者曾婷瑄河內6日專電）根據澳洲智庫最新的「亞洲實力指數」，美國在亞洲仍最具影響力，但中國正拉近距離。台灣排名維持第14，但實力指數較去年下滑0.3分，其中經濟為強項，外交最弱。東南亞中等強權正崛起，拒絕在美中競爭選邊站，讓亞洲朝多元格局發展。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）上月底公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index），以經濟能力、軍事能力、資源、國防網絡、外交與文化影響力等8大實力指標，針對27個亞洲國家進行分析與排行。

美國以總分80.5排名第一，中國以73.7分居次，與美國同列「超級強權」。第三名為印度，得分40分，首次跨過「主要強權」門檻。緊追在後的是被列為「中等強權」的日本、俄羅斯及澳洲。

台灣整體排名和去年同為第14名，但總分15.7分較去年略降0.3分。台灣表現最強勢的是「經濟關係」；最弱則是「外交影響力」。

與台灣貿易往來最密切國家為中國，比排名第二的美國多了逾一倍；最依賴與台灣貿易的區域國家則為新加坡。

亞洲如今是世界最具動能的地區，從年度報告中可看出，亞洲正在轉變，而且不是根據美、中二元論述。相反的，東南亞多個中等強國正鞏固自身實力、深化區域結盟。美中競爭是區域變革的重要驅動力，但並非唯一形塑者。

該智庫報告分析，由於總統川普政策等原因，美國在亞洲地區的影響力正減弱。美國今年實力指數減少1.2分，下滑幅度第一。不過，美國在「防禦網絡」上得分81.4，較中國的18.9擁有極顯著優勢；另外在「文化影響力」與「軍事力量」上也勝過中國。

面對美國的不確定性，中國正努力將自己塑造為一個可靠的合作夥伴，實力總分上升1.0，升幅排名第三。然而報告也指出，儘管仍優於美國，但中國在亞洲的「經濟關係」指數滑落，與其經濟下行、「購買力」減弱有關。

越南今年表現亮眼，整體排名12，得分19.9，上升幅度於27國中排名第二。越南在經濟關係方面進步最大，增加3.1。在軍事能力、文化影響力、國防網絡、外交影響力方面也都有明顯提升。

曾任新加坡國立大學李光耀公共政策學院客座教授的阿什拉夫（Sajjad Ashraf）今天在一篇分析中指出，中國在經濟力量上領先美國，但美國在軍事能力、聯盟網絡和前線部署資產方面仍然保持著絕對優勢。

中國海軍的現代化及飛彈部隊的建設等，正在縮小美中間的軍力差距。儘管如此，美國從日本、韓國延伸至澳洲和菲律賓的印太戰略，仍是其影響力支柱。簡言之，「中國正在崛起，但發展不均；美國仍領先，但優勢不明顯」。

阿什拉夫表示，東協的中等強權也持續保持上升趨勢。越南、印尼的軍事和經濟排名均有所提升。而菲律賓在與美國和日本恢復戰略關係後，其國防、外交也顯著增強。

他強調，中等強權未來結盟將更緊密，越南、印尼和菲律賓的影響力會特別顯著。它們在外交、國防和經濟方面的選擇，將影響亞洲「是保持戰略平衡還是走向競爭」。

這份「亞洲實力指數」證實了亞洲的「權力擴散」（Power diffusion），隨著印度和日本深化與東南亞的接觸，美中競爭不再是這區的主旋律。

阿什拉夫說，「這些國家不再是被動的觀察者。它們日益擴大的角色會使華盛頓和北京的戰略考量更加複雜，也預示著亞洲的多極化格局將逐漸呈現多層次性而非二極性。」（編輯：陳慧萍）1141206