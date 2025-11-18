亞洲布局關鍵拼圖？美站隊日本 第一島鏈核部署將成形？

中日關係緊張，美國明確站隊日本。（示意圖／Pexels、PhotoAC）





中日關係緊張，美國明確站隊日本。美國駐日大使葛拉斯多次PO文力挺美日同盟，還針對最新的釣魚台議題，表示美國會協助日本防衛。高市言論雖惹怒北京，如今卻被華府視為亞洲安全布局的關鍵拼圖。高市近期傳出將修改「無核三原則」，鬆綁「不運進」條款，若成真未來美國核潛艦將可停靠日本，甚至運送核武。

美國駐日大使葛拉斯：「很榮幸能站在這裡。」

就是跟日本站在一起，美國駐日大使葛拉斯18日也PO文，針對釣魚台議題，力挺日本，美國海軍作戰部長柯德爾則對高市「挺台言論」感到不意外，認為日本只是重申既定有立場，還批中國過度反應，柯德爾強調，美日接下來所有的防禦演習及計畫，不會因為中方怒火而有所改變，在這同時，美國也跟南韓加深合作。

廣告 廣告

美國海軍作戰部長柯德爾：「我認為美國決定支持韓國，並與其合作建造核動力攻擊潛艇，對兩國而言都是一個歷史性的時刻。」

美國表明，將協助南韓打造核動力潛艦，北韓首度打破沉默，批評美韓危險挑釁，將在亞太地區引發「核骨牌效應」 ，畢竟日本已經想要比照辦理。

日本防衛大臣小泉進次郎：「不能排除所有可能性，應考慮活用新世代動力核潛艦。」

日本首相高市早苗：「關於非核三原則相關文件，我已下令要重新檢視。」

日相高市早苗透露，有意針對日本的「無核三原則」重新檢視，尤其當中的「不運進」條款，如果真的修改，就能讓美軍核動力潛艦停靠日本甚至運送核武，從南韓、日本串起第一島鏈，美國的核武部署規劃幾乎成形。

美國海軍作戰部長柯德爾：「美國希望與盟國合作，共同達成針對中國，我們視為核心競爭威脅的國家的相關目標。」

劍指中國，美國抗中戰略越來越清晰。

更多東森新聞報導

快訊／全球網路攻擊？IG、臉書多網站爆故障 初判原因曝光

性侵殺人犯竟成監獄「食物鏈頂層」 年輕囚犯慘遭性侵

日中磋商氣氛緊張 日駁治安惡化、重申不撤高市答詢

