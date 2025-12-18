亞洲帕拉青年運動會代表團創歷年最佳成績李洋部長設宴迎接

我國參加二○二五年第五屆杜拜亞洲帕拉青年運動會（亞帕青）代表團，於日前帶著十三金、十四銀、十三銅的歷年最佳成績榮耀返國，運動部特別舉辦返國餐會，慰勉選手為國爭光的優異表現及後勤支援團隊的辛勞，運動部長李洋、政務次長鄭世忠、代表團張雷鳴副團長及張富貴代理秘書長等共同出席，感謝所有選手、教練及後勤支援團隊的努力。

李部長致詞表達對組團單位中華帕拉林匹克總會及後勤團隊的感謝，並謝謝代表團所有隊職員的辛勤付出，讓選手教練們順利完成任務安全返國。他強調，無論是選手、教練、隊醫、運動防護員、照護員、輪椅維修員、陪跑員等，所有團員都是這次旅程不可或缺的關鍵，正是因為大家的共同協作，世界才能見證臺灣的風采與我國運動員的優異表現。運動部將持續優化運動環境，提供多元參與機會，支持選手邁向自我實現與夢想，請國人持續關注及期待。

代表團張雷鳴副團長表示，本屆亞帕青的組團規模為我國近年來最大，並獲得史上最佳成績，看到選手們在奮鬥後取得佳績，感到非常開心並以他們為榮。副團長進一步指出，運動部、選手、教練及中華帕拉林匹克總會就像桌子的四隻腳，缺一不可。本屆代表團中許多年輕選手初試啼聲就取得優異成績，大家的努力與堅韌精神，絕對是最佳的「臺灣代言人」。

代表團為表示對政府鼎力支持的感謝，由羽球混雙奪金的吳于嫣、林家翔選手致贈李部長本屆大會吉祥物紀念衫，並由游泳競賽奪金的葉豐源、吳俊佑選手與田徑類奪金的姚宥米及桌球奪金的蘇晉賢，一同將代表團成員簽名團旗贈與部長。最後，與會者共同期許選手們再接再厲，持續為國爭光，讓世界為臺灣喝采，共同落實以運動壯大臺灣的政策願景。