亞洲帕拉青年運動會代表團返國 運動部設宴表揚

代表團為表示對運動部支持的感謝，由游泳競賽奪金的葉豐源(右2)、吳俊佑(右1)選手與田徑種類奪金的姚宥米(左1)及桌球奪金的蘇晉賢選手(左2)，一同將代表團成員簽名團旗贈予李洋部長。

代表團為表示對運動部支持的感謝，由羽球混雙奪金的吳于嫣(右)、林家翔(左)選手致贈部長本屆大會吉祥物紀念衫。

運動部李洋部長(中)、鄭世忠政務次長(左2)、林佩君司長(左1)及中華帕總張雷鳴副會長(右2)、張富貴代理秘書長(右1)舉杯慰勉代表團優異表現。

2025亞洲帕拉青年運動會代表團帶著13金14銀13銅的亮眼成績榮耀返國。運動部今天（15日）特別舉辦返國餐會，慰勉選手在賽場上的優異表現，以及後勤支援團隊的辛勞付出。運動部李洋部長、鄭世忠政務次長、代表團張雷鳴副團長及張富貴代理秘書長等人共同出席，向所有選手、教練與後勤團隊表達誠摯感謝。

李洋部長首先感謝組團單位中華帕拉林匹克總會及全體後勤團隊的用心投入，讓代表團能夠順利完成賽事並平安返國。他指出，無論是選手、教練、隊醫、運動防護員、照護員、點頭員、軌道運動員、輪椅維修員或陪跑員，每一位團員都是此次征戰旅程中不可或缺的重要角色，正因為大家的齊心協力，才能讓世界看見臺灣的運動實力與風采。未來，運動部也將持續優化整體運動環境，提供更多元的參與機會，支持選手追求自我實現與運動夢想，並邀請國人持續關注與支持。

代表團張雷鳴副團長表示，本屆亞帕青是我國近年來組團規模最大的一次，同時也締造史上最佳成績。看到選手們歷經努力與拼搏後收穫豐碩成果，感到無比欣慰，也深以他們為榮。他進一步形容，運動部、選手、教練及中華帕拉林匹克總會就如同桌子的四隻腳，缺一不可。本屆代表團中，許多年輕選手首次登上國際舞臺便展現亮眼實力，他們的努力與堅韌精神，堪稱最佳的「臺灣代言人」。

為感謝政府長期支持，代表團特別安排羽球混雙奪金的吳于嫣與林家翔選手，致贈部長本屆賽會吉祥物紀念衫；並由游泳項目奪金的葉豐源、吳俊佑選手，以及田徑項目奪金的姚宥米與桌球奪金的蘇晉賢選手，共同將全體代表團成員簽名的團旗贈予部長。活動最後，與會人員齊聲期許選手們持續精進、再創佳績，為國爭光，讓世界為臺灣喝采，共同實現「以運動壯大臺灣」的政策願景。

運動部表示，今年是臺灣運動發展的重要突破年。在賴清德總統與行政院的支持下，運動部成立，並同步設立「適應運動司」，象徵臺灣朝向「運動平權」邁出關鍵一步。展望未來，政府將持續推動適應運動的普及與發展，讓每一顆熱愛運動的心都能無障礙參與，並在訓練環境、運動科學、醫療防護、心理輔導、營養照護及生活支持等面向，持續提供完善資源與支持，讓每一位具潛力的運動員都能在國際舞臺上發光發熱，成為選手最堅實的後盾。