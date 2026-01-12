《亞洲年輕世代調查》 近7成相信個人財務未來會改善

保誠集團公布調查，有近七成的亞洲年輕人相信，個人財務狀況會於未來五至十年內有所改善。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕根據《亞洲年輕世代財務思維》調查結果，超過7成的受訪者表示，自己有明確的財務規劃，而非臨時起意行事，並因此養成穩定的保險和投資習慣；其中，有近7成受訪者相信，個人財務狀況會於未來5至10年內有所改善。

保誠集團最新發布的研究報告顯示，亞洲年輕世代在財務管理上具有高度紀律與規劃性。本次研究調查涵蓋七個亞洲市場，包括台灣、香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國，訪問超過5300名20至35歲的年輕族群，目的是了解這個活力充沛的世代在保險及投資方面的經驗、偏好和態度。

首先，大多數亞洲年輕人認為，「生活中的不確定性」已成為常態(63%)，所以，確保財務安全是他們的優先考量(77%)；其重要性超越家庭責任(53%)、健康(52%)、以及事業和教育(42%)。調查顯示，近60%的受訪者表示，相比享受當下，他們更重視為未來做好準備。

該調查指出，雖然外在環境充滿變數，亞洲年輕人仍對個人財務展望保持樂觀，有64%的受訪者表示，有信心能準備足夠的退休資金。

其次，財務管理方面，超過半數(53%)的亞洲年輕人希望在「明智投資」與「享受生活」之間取得平衡。保誠調查顯示，有62%的亞洲年輕人傾向於、選擇能隨著人生階段和目標調整的理財方案，而非僅限於單一的儲蓄或投資方式。

其中，有42%願意配置較高風險、追求較高報酬的投資工具，40%則同樣重視如定期存款等相對穩健的選項。近六成受訪者偏好長期投資工具，反映他們對可持續成長的財務規劃重視。

保誠人壽客戶暨行銷長陳苒芊表示，此次調查不僅拓展了我們對年輕世代理財與保障規劃的理解，也有助於我們依據他們的實際需求，發展更貼近生活的保險產品與服務，她表示，隨著年輕族群逐步成為家庭的重要支柱，未來將面臨更多人生階段的轉換與責任，其所需的保障規劃也勢必更加多元與完整。

這項調查也顯示，亞洲年輕人在規畫保險與投資時，傾向同時運用數位工具的效率與專業顧問的建議，例如，61%的受訪者表示，有信心自行比較與選擇產品，54%則認為自己有信心能夠獨立管理保險及投資組合。

此外，保誠人壽表示，人性化的互動仍然備受重視，64%的受訪者在選擇人壽或健康保險及後續服務時，傾向於諮詢專業顧問，尤其是涉及處理複雜的承保細節(70%)及理賠流程(68%)方面的問題。在日常財務管理上，則更傾向數位平台，這顯示年輕世代高度認同，結合科技與真人專業的「混合式」保險與理財體驗。

