亞洲影藝創意大獎 中央社印尼語節目入圍展製播實力

（中央社記者吳昇鴻新加坡4日專電）新加坡亞洲影藝創意大獎今天頒獎，中央社印尼語頻道影音節目「台灣走一走Jalan Jalan Taiwan」入圍，主持人Jennifer Aurelia表示，能與來自世界各地的影視人士交流，讓國際認識中央社製播節目的潛力與能量，非常值得。

新加坡亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards）是亞洲創意藝術學院舉辦的內容創作和媒體製作領域獎項。主辦方日前公布入圍名單，今天晚間在新加坡首都劇院（Capitol Theatre）舉行頒獎典禮。

中央社印尼語頻道推出全新YouTube影音節目「台灣走一走Jalan Jalan Taiwan」，內容以服務在台灣的20多萬印尼新住民和移工為目標，帶領印尼觀眾探索台灣食衣住行育樂、生活文化的多元樣貌，入圍亞洲影藝創意大獎最佳短篇非劇本類節目（BEST SHORT FORM NON-SCRIPTED）。

「台灣走一走Jalan Jalan Taiwan」主持人Jennifer Aurelia表示，雖然沒有得獎，但這是中央社首次有印尼語頻道節目入圍這個獎項，對此感到相當光榮。

Jennifer Aurelia說，節目帶領印尼觀眾探索台灣各地的旅遊景點、美食購物、文化節慶等，並探討台灣與印尼之間的多元主題；此行到訪新加坡，能以入圍節目主持人的身分和來自世界各地的新聞、影視產業人士交流，讓國際認識台灣中央社不只有文字、圖片的產製能力，也具備製播影視節目的潛力與能量，同時讓外國人進一步認識台灣社會的多元文化，非常值得。

公共電視、公視台語台、客家電視台、TaiwanPlus等來自台灣的媒體亦有多部作品入圍不同獎項，藝人方文琳也以戲劇「啥人顧性命」入圍最佳女配角獎。（編輯：陳慧萍）1141204