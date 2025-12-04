中央社

亞洲影藝創意大獎 藝人方文琳入圍出席 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

新加坡亞洲影藝創意大獎4日頒獎，藝人方文琳（右2）入圍獎項並出席活動。

中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年12月4日

亞洲影藝創意大獎 藝人方文琳入圍出席 新加坡亞洲影藝創意大獎4日頒獎，藝人方文琳（右 2）入圍獎項並出席活動。 中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年12月4日
曾與Kobe和歐尼爾聯手　湖人前中鋒坎貝爾逝世

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。

中央社 ・ 18 小時前13