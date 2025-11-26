亞洲技職賽事在台灣 賴清德：展現職訓成果里程碑

賴清德總統今天出席亞洲技能競賽活動。（林良齊攝）

我國睽違32年再次舉辦國際等級技能競賽，賴清德總統出席活動致詞時表示，30多年來，台灣從勞力密集的代工製造，轉型為全球半導體科技的重要樞紐，今天這場盛會，不僅象徵國際社會對台灣技術實力的高度肯定，更是向世界展現職業訓練成果的重要里程碑。

賴清德說，在全球產業鏈快速重組、AI 人工智慧與數位轉型加速的時代，各國都在積極提升競爭力，他始終相信國家競爭力的核心，就是人才；人才的根基，在技能，技能人才就是推動產業創新的關鍵引擎。

賴清德指出，促進台灣經濟發展的，不只是半導體產業的「護國神山」，還有背後最扎實的「技職體系」。從台中的精密機械聚落，到南台灣的螺絲王國；從航太零組件的極致工藝，到紡織機能布料的創新研發，台灣在百工百業中擁有無數的「隱形冠軍」。

賴清德提及，些企業之所以能夠在全球市占率名列前茅，靠的就是我們一代又一代，專注細節、追求卓越的技職人才。是這股「職人精神」，讓台灣的產品成為全球供應鏈中不可或缺的關鍵拼圖。

賴清德指出，政府非常重視技職教育，積極推動 「產學訓用合一」、「技能扎根計畫」，希望讓青年從學校到職場無縫接軌。同時，為了回應全球淨零排放與數位轉型的趨勢，我們也致力培育具備「綠色技能」與「跨域整合」能力的新世代人才。推動「青年百億海外圓夢基金」，鼓勵年輕人走出台灣，和世界交流。

賴清德強調，在 AI 快速發展的今日，數據可以運算、商品也可以被大量複製，但「溫度」與「手感」卻是無可取代。無論是各種突發狀況的危機排除，或是創造生活美學的極致工藝，只有你們的雙手，才能夠創造出具有靈魂的作品。

