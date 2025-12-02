亞洲技能競賽北市獲3金1銀 抱回「國家最佳選手獎」

南港高工劉彥頫在第3屆亞洲技能競賽勇奪汽車技術職類金牌，並獲國家最佳選手獎

大安高工鄭同學勇奪第3屆亞洲技能競賽行動應用開發職類金牌

南港高工劉同學勇奪第3屆亞洲技能競賽數位建設BIM職類銀牌

第3屆亞洲技能競賽國家最佳選手獎各國得獎合影

第3屆亞洲技能競賽匯聚各國頂尖青年角逐技職最高榮耀，臺北市有4名國手加入臺灣代表隊，分別來自大安高工與南港高工，最終勇奪3金1銀的佳績。其中，南港高工劉彥頫更獲得大會最高榮譽「國家最佳選手獎」（Best of Nation），成為全場焦點。

臺北市教育局表示，大安高工鄭同學勇奪行動應用開發職類金牌。這次競賽主題為「X-French Travel plans」，目的為幫助民眾了解法國旅遊景點、歷史和文化，圍繞主題以開發多個應用程式，如手機滑雪遊戲、旅遊紀錄等，全面考驗選手軟體設計與程式開發能力。鄭同學在備賽期間長期投入跨平臺技術練習，在高壓的3天賽程中依然穩定輸出，展現沉著精準的軟體專業。他表示，能站上國際舞臺，是日積月累的結果，也證明堅持能帶來更大的視野。

廣告 廣告

南港高工學生劉彥頫在汽車技術職類奪金，這次競賽項目分為引擎管理與引擎診斷、車身電系與電動化車輛檢修、車輪定位及車輪服務、煞車、懸吊、轉向檢修及引擎大修等八站。劉同學以引擎、底盤、電控系統檢測的高精準度獲得評審一致肯定，更拿下「國家最佳選手獎」。首次參與國際賽的他分享，與不同國家選手交流檢測流程讓他獲益良多，也反思自身在速度與流程規劃上仍有提升空間。指導老師認為，劉彥頫高度自律、沉著穩定，是他能在競賽中脫穎而出的關鍵。

在冷凍空調職類奪金的南港高工陳同學表示，為期三天16小時的競賽中，他在冷媒管路製作、空調組裝與節能技術評測皆表現亮眼，並在最終試車順利完成全部項目。他分享，國手的強大，不只是技術，更是心態。指導老師也說，國際賽壓力巨大，穩住選手心態比技術指導更關鍵。

數位建設BIM職類奪得銀牌的南港高工劉同學表示，全程以英文應試是最大挑戰，因此備賽期間特別加強英文資料閱讀與軟體英文介面操作，為比賽奠定重要基礎。指導老師表示，語言與穩定度是勝負關鍵，而劉同學沉著應對、穩健發揮，是他成功站上國際舞臺的重要力量。