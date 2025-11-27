亞洲技能競賽南港登場 中華電信應援選手勇闖未來！歡迎蒞臨攤位體驗多軌衛星及AI超擬真助理

臺灣睽違 32 年，再度主辦國際級賽事！2025亞洲技能競賽於昨(26)日於南港展覽館隆重開幕，中華電信作為國內資通訊領導企業，提供穩定快速的高品質網路及雲端服務供競賽使用，也為臺灣選手加油，爭取金牌榮耀。為展現中華電信網路韌性架構及AI創新能力，自今(27)日起連續三天在臺北南港展覽二館1樓舉辦體驗活動*註1，展出「多軌衛星服務」及「AI超擬真助理－小Q」，歡迎民眾前來體驗。

中華電信展示「網路韌性 應用無限」多軌衛星應用，林文智執行副總經理(中)蒞臨指導，歡迎民眾前來體驗。

臺灣再次取得國際性技能賽事主辦權 中華電信提供堅實後盾 引領世代前行



中華電信執行副總林文智表示：「時隔30年，臺灣再次取得國際性技能賽事主辦權，中華電信自2020年起即與勞動部合作，完善競賽環境，今年更進一步於國際技能競賽場域中，供應穩定順暢的網路與雲端服務，確保各國青年選手及參觀者能在競賽與觀展過程中享有頂級資訊通訊支援，讓參賽選手全力發揮，引領年輕族群世代前行。」

林執行副總也希望透過攤位展示，讓每位參觀者都能切身體驗衛星通訊無遠弗屆的連結力量。中華電信將持續投入多軌衛星網路整合與創新應用，致力打造全球覆蓋、韌性滿分的通訊服務平台，以科技守護每一份連結，也為下一代技能人才提供寬廣舞台。



「網路韌性 應用無限」 多軌衛星服務建構穩固通訊保障；AI超擬真助理與民眾互動

為向來自臺灣及亞洲各國的貴賓展現中華電信多軌衛星通訊能力，及現實生活中的應用場景，以淺顯易懂方式說明，透過高、中、低軌衛星的整合，建立覆蓋離島、海上、偏鄉與災害現場的全球連網能力，並將多軌衛星通信車駛入現場，以及衛星終端設備，實際展現中華電信如何快速在天災搶救時恢復通訊。為了讓參觀民眾留下難得回憶，「360° 拍照區」在環繞式地球與衛星背景下拍攝短影音，完成指定關卡，便可領取限量贈品。

整合GenAI技術，由中華電信研究院自主研發的「AI超擬真助理-小Q」也在展場與民眾互動，小Q不僅能快速回應問題，更能精準執行指令，有效提升回應準確率與任務導向對話的表現，支援國、台、客、英、日等十三種語言，在專業領域語音辨識準確度突破九成，全面滿足在地與國際溝通需求，打造業界領先的智慧互動品質。

註1：2025亞洲技能競賽中華電信活動，自11月27日（四）至11月29日（六）每日上午9:00至下午17:00於南港展覽館二館1樓舉辦，完成指定任務便可獲得限量贈品，數量有限，送完為止。中華電信保留隨時修改、變更、暫停或終止活動內容之權利，若有未盡事宜，以中華電信相關規定或解釋。

（圖片來源：中華電信）

