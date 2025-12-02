亞洲技能競賽台灣２連霸 逢甲林宸毅雲端運算奪銅 助攻國家隊

逢甲大學資訊工程學系林宸毅同學(右1)於「2025亞洲技能競賽」榮獲「雲端運算」職類銅牌。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「2025 亞洲技能競賽」11月30日圓滿落幕，台灣代表團在30個參賽國激烈競爭中衛冕團體總冠軍。其中5面青年組銅牌之一，由逢甲大學資訊工程學系林宸毅攻下。在高強度的「雲端運算」職類賽程中，他在日、韓等強國夾擊下沉著應戰，為台灣留下一面珍貴獎牌。

勞動部指出，今年台灣派出49名國手，面對亞洲各國頂尖技術好手，競爭格外激烈。林宸毅更以「一個多月備戰」的超短期狀態迎上挑戰。他於10月20日才取得國手資格，但憑著在逢甲累積的紮實訓練與強韌的抗壓能力，最終在雲端運算職類奪銅，讓逢甲與台灣隊同登榮耀舞台。

逢甲資訊工程學系林峰正老師(左1)特地北上為林宸毅加油打氣。（圖/記者廖妙茜翻攝）

本屆賽事共三日。首日試題由韓國裁判長命題，採韓國國內賽風格，要求選手從零部署非雲端原生的開源服務，並強制使用 Kubernetes 技術。對此較不擅長的林宸毅自評「大約第三名」，但未因此氣餒，迅速調整節奏。第二日進入 AWS GameDay，他展現訓練優勢，在效能項目領先第二名約10%，穩固累積積分。最後一日 AWS Jam，他再度與日韓強將並列滿分，展現可與亞洲頂尖選手抗衡的實力。

「親身參賽後才知道，強中更有強中手。」林宸毅賽後分享，每道試題他都全力以赴，能與技術深厚的日韓選手取得同等成績，讓他確認自己具備追上亞洲頂尖水準的能力。他也強調，這次經驗將成為他繼續精進的推力。

他特別感謝從五年前就陪伴訓練的吳如娟老師、李舒媺老師，及比賽期間專程北上應援的林峰正老師。「沒有逢甲大學雲創學院團隊，我不可能在這樣的國際舞台上保持冷靜並完成所有挑戰。」

指導老師吳如娟表示，雲端運算是世界技能競賽近年新增、技術門檻極高的新興職類，選手必須於全程聯網環境下完成雲端架構設計、部署、自動化、效能最佳化、資安治理與 Kubernetes 等多重任務，要求已逼近企業級標準。林宸毅能在如此高強度、跨領域的競賽中脫穎而出，是多年實戰累積的成果。

林宸毅賽後表示，已將目標放在明年9月上海舉行的國際技能競賽，盼再為台灣奪下更亮眼的成績。（圖/記者廖妙茜翻攝）

接下來，他將目標鎖定2026年9月於上海舉行的國際技能競賽（WorldSkills），期盼把本次亞洲賽的洗禮化為前進的能量，為台灣再拚獎牌。

逢甲大學近年積極推動跨域學習與產學合作，雲創學院更成為中部雲端人才的重要培育基地。學院已連續五年在全國與分區賽中屢屢奪牌，並成功培養兩位代表台灣出征世界技能競賽的國手。林宸毅的亮眼表現，再次印證逢甲學生在國際舞台的競爭力。尤其在台灣睽違 32 年重返國際技能競賽主辦國之際，他的獎牌更具象徵意義，全校師生與有榮焉。