亞洲技能競賽新北之光大放異彩 勇奪5金1銀

第三屆亞洲技能競賽本月27日至29日在台北南港展覽館盛大登場，新北市教育局指出，代表台灣出賽的6位來自新北市的國手勇奪5金1銀，得獎率100％，為台灣爭光，再度彰顯新北技職教育的卓越成果。

教育局指出，今年共有31個國家、44個職類、超過300名選手同場競技，堪稱亞洲技能界最高殿堂。亞洲技能競賽是邁向世界技能競賽的重要國際舞臺，新北學子能在高強度、專業度極高的賽事中脫穎而出，絕非偶然，而是師生共同累積的成果。

此次參賽選手包含商務軟體設計的新北高工呂治寬、汽車板金的南強工商呂彥均、網頁技術的智光商工林碩斌、自主移動機器人的樟樹國際實中林鑠亦、泰山高中蔡明成以及參加網頁技術青少年組的新北高工高繼翊，在激烈賽事中展現超越亞洲各國的頂尖專業。

教育局表示，指導教師長期提供技術引導與心理支持，學生在高壓訓練中持續突破自我，展現新北技職教育「敢挑戰、拼到位」的核心精神。第48屆國際技能競賽將於明年9月22日至27日在大陸上海舉行，新北市也將持續強化訓練鏈結、擴大跨校合作能量，並打造更完善的訓練環境，以最堅實的後盾協助選手在世界舞台上持續發光。

