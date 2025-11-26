亞洲技能競賽正式登場 賴清德總統親迎各國好手 向世界展現臺灣技能實力



睽違32年，臺灣再度取得國際技能賽事的主辦權，見證我國技能培訓及技能實力獲得國際的高度肯定！由勞動部主辦的2025亞洲技能競賽（Worldskills Asia Taipei 2025），將於11月26日（星期三）至30日（星期日）在臺北南港展覽館1館及2館隆重登場，並於11月26日舉辦開幕典禮，11月30日舉辦閉幕典禮，競賽期間11月27日至29日歡迎民眾免費參觀。本次競賽匯聚來自31個國家、千位代表團成員，包括超過300位選手同場競技。賽事的開幕典禮於今（26）日盛大舉行，作為亞洲最重要的技能盛會之一，總統賴清德亦親自出席，歡迎各國好手並勉勵我國選手全力以赴，再創佳績，展現臺灣技職實力躍上國際舞臺。

本屆競賽以「技能在手，未來看我！Hands on, Future on！」為核心理念，呼應青年憑藉專業技能開創人生道路，並強調技能對社會進步與國際連結的關鍵價值。開幕典禮中特別安排各國代表團選手隆重入場，並由裁判與選手代表共同宣誓，展現誠信、公平與專業精神，為競賽揭開序幕。

廣告 廣告

我國選手代表於2025亞洲技能競賽開幕典禮宣誓-臺灣由服裝創作職類選手蕭妤珊-代表宣誓

本屆亞洲賽有三多，首先是競賽職類最多，涵蓋了青年組正式賽的36個職類、青少年組的6個職類，以及表演賽青年組的2個職類，共計44個職類。其次是參賽國家最多，共有31個國家參與。此外，亞洲技能組織(WSA)會長Dr. Mubarak Al Shamsi及國際技能組織(WSI)會長Francis Hourant雙雙來臺支持本次競賽，顯示國際組織對我國主辦本屆亞洲技能競賽的重視。最後，參賽選手人數也創下新高，共計321人（數據統計至114年11月26日）。這場賽事不僅是技能競技，更是推動國際交流與合作的平臺，讓亞洲青年透過比拚互相學習、激勵成長，共同提升區域技能教育能量。

為展現主辦國特色，勞動部特別以「FORMOSA 科技之島」為主軸，規劃主題展示區，突顯我國在科技與產業上的優勢。展區分為三大主題：AI科技-強調生成式AI與智慧生態系的應用，產業鏈結-呈現六大技能類群在跨域發展中的角色，而國家量能-則由農業部與氣象署展現跨部會合作的成果。透過這些展出，突顯臺灣在國際扮演的重要科技樞紐角色。此外，現場還設置「Try a Skill」技能體驗站，邀請民眾親身體驗，由專業人員帶領，民眾可透過實作認識技能的多元樣貌，並感受技術背後的創造力與實用價值。這些活動不僅提升賽事的參與感，也讓技能教育更貼近大眾生活。

總統賴清德親臨2025亞洲技能競賽開幕典禮致詞

賴清德致詞時表示，本屆亞洲技能競賽匯聚 31國代表團參與，象徵國際對臺灣技術能量與技能教育的肯定。臺灣暌違32年再次主辦國際級技能賽事，在半導體、精密機械、航太、紡織等產業展現深厚基礎，背後正是技術人才與職人精神的長期累積。面對全球產業鏈重組與 AI 變革，技能已成為國家競爭力核心，臺灣選手於上一屆亞洲賽以93% 的獲獎率奪冠，更展現青年卓越實作與創新能力。本屆競賽涵蓋44個職類，從工藝技術到生活美學，展現技職教育不可取代的價值。也期盼以技能連結亞洲、促進青年交流，共同打造面向未來的新動能。

勞動部表示，希望透過此次賽事，持續推廣技能教育，並引導更多青年認識技能的重要性。賽事期間開放自由參觀，並提供團體導覽與接駁服務，讓社會大眾與青年學子能深入理解技能如何影響產業發展與社會進步。臺灣相隔32年再度迎來國際技能賽事的主辦權，不僅是歷史性的榮耀，更彰顯我國長期對技職教育與人才培育的開花結果。