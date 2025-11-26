亞洲技能競賽正式登場 賴清德總統親迎各國好手 向世界展現臺灣技能實力
睽違32年，臺灣再度取得國際技能賽事的主辦權，見證我國技能培訓及技能實力獲得國際的高度肯定！由勞動部主辦的2025亞洲技能競賽（Worldskills Asia Taipei 2025），將於11月26日（星期三）至30日（星期日）在臺北南港展覽館1館及2館隆重登場，並於11月26日舉辦開幕典禮，11月30日舉辦閉幕典禮，競賽期間11月27日至29日歡迎民眾免費參觀。本次競賽匯聚來自31個國家、千位代表團成員，包括超過300位選手同場競技。賽事的開幕典禮於今（26）日盛大舉行，作為亞洲最重要的技能盛會之一，總統賴清德亦親自出席，歡迎各國好手並勉勵我國選手全力以赴，再創佳績，展現臺灣技職實力躍上國際舞臺。
本屆競賽以「技能在手，未來看我！Hands on, Future on！」為核心理念，呼應青年憑藉專業技能開創人生道路，並強調技能對社會進步與國際連結的關鍵價值。開幕典禮中特別安排各國代表團選手隆重入場，並由裁判與選手代表共同宣誓，展現誠信、公平與專業精神，為競賽揭開序幕。
我國選手代表於2025亞洲技能競賽開幕典禮宣誓-臺灣由服裝創作職類選手蕭妤珊-代表宣誓
本屆亞洲賽有三多，首先是競賽職類最多，涵蓋了青年組正式賽的36個職類、青少年組的6個職類，以及表演賽青年組的2個職類，共計44個職類。其次是參賽國家最多，共有31個國家參與。此外，亞洲技能組織(WSA)會長Dr. Mubarak Al Shamsi及國際技能組織(WSI)會長Francis Hourant雙雙來臺支持本次競賽，顯示國際組織對我國主辦本屆亞洲技能競賽的重視。最後，參賽選手人數也創下新高，共計321人（數據統計至114年11月26日）。這場賽事不僅是技能競技，更是推動國際交流與合作的平臺，讓亞洲青年透過比拚互相學習、激勵成長，共同提升區域技能教育能量。
為展現主辦國特色，勞動部特別以「FORMOSA 科技之島」為主軸，規劃主題展示區，突顯我國在科技與產業上的優勢。展區分為三大主題：AI科技-強調生成式AI與智慧生態系的應用，產業鏈結-呈現六大技能類群在跨域發展中的角色，而國家量能-則由農業部與氣象署展現跨部會合作的成果。透過這些展出，突顯臺灣在國際扮演的重要科技樞紐角色。此外，現場還設置「Try a Skill」技能體驗站，邀請民眾親身體驗，由專業人員帶領，民眾可透過實作認識技能的多元樣貌，並感受技術背後的創造力與實用價值。這些活動不僅提升賽事的參與感，也讓技能教育更貼近大眾生活。
總統賴清德親臨2025亞洲技能競賽開幕典禮致詞
賴清德致詞時表示，本屆亞洲技能競賽匯聚 31國代表團參與，象徵國際對臺灣技術能量與技能教育的肯定。臺灣暌違32年再次主辦國際級技能賽事，在半導體、精密機械、航太、紡織等產業展現深厚基礎，背後正是技術人才與職人精神的長期累積。面對全球產業鏈重組與 AI 變革，技能已成為國家競爭力核心，臺灣選手於上一屆亞洲賽以93% 的獲獎率奪冠，更展現青年卓越實作與創新能力。本屆競賽涵蓋44個職類，從工藝技術到生活美學，展現技職教育不可取代的價值。也期盼以技能連結亞洲、促進青年交流，共同打造面向未來的新動能。
勞動部表示，希望透過此次賽事，持續推廣技能教育，並引導更多青年認識技能的重要性。賽事期間開放自由參觀，並提供團體導覽與接駁服務，讓社會大眾與青年學子能深入理解技能如何影響產業發展與社會進步。臺灣相隔32年再度迎來國際技能賽事的主辦權，不僅是歷史性的榮耀，更彰顯我國長期對技職教育與人才培育的開花結果。
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
（專訪）胡瓜誤觸籃籃胸部挨轟 ...小禎喊冤惹議 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 2 小時前
台積電優良供應商 九台廠上榜…家數為歷年最多
台積電昨（26）日公布2025年優良供應商名單，合計30家入列，包括萬潤、長春石化、中鋼構、志聖、健策、帆宣、大三億營造...聯合新聞網 ・ 3 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 22 小時前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
1.25兆國防預算惹議！呂秀蓮狠嗆這群人受益
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）國防特別預算，預計在民國115年至122年的8年間投入打造「台灣之盾」。對此，前副總統呂秀蓮表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 25 分鐘前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 22 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 43 分鐘前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 18 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 23 小時前
MLB》陷低潮曾被質疑二刀流！大谷翔平淡定回：不在意外界聲音
洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平本季率隊達成世界大賽二連霸，但過程中一度深陷打擊低潮，引發外界質疑他是否受到二刀流影響。面對負面評論，大谷在26日的線上記者會上首度回應，表示自己從不把外界聲音放在心上。中時新聞網 ・ 12 小時前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 1 天前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前