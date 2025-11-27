亞洲技能競賽登場 新北六名國手代表台灣出戰

【民眾新聞葉柏成新北報導】一連三天的第三屆「亞洲技能競賽」（WorldSkills Asia Competition）今（27）日在南港展覽館盛大展開，這是臺灣首次主辦亞洲最高規格的技能賽事，吸引 31 國、44 職類、超過 300 名青年好手齊聚較勁。今年新北市共有6位優秀選手披上國手戰袍代表臺灣出賽，展現新北技職實力。

教育局長張明文指出，此次入選國手的6位新北選手包括：商務軟體設計的呂治寬（新北高工）、汽車板金的呂彥均（南強工商）、網頁技術的林碩斌（智光商工）、自主移動機器人的林鑠亦（樟樹國際實中）、蔡明成(泰山高中)，以及參加網頁技術青少年組的高繼翊（新北高工）。

《圖說》瑞芳高工設計CAD機械設計製圖-指尖天燈體驗。〈教育局提供〉

他說，新北市為支持這場國際盛會，新北同步以「AI × 科技 × 新未來」打造主題館，規劃多元體驗活動，更準備iPhone17等百項抽獎大禮，邀請大家一起為國手加油。

張明文強調，新北市近年率先建立「世界級人才一貫化政策」，從校內培訓、跨校基地、金手獎計畫到國際見學，建構完整且具前瞻性的培育系統。此次六位新北選手站上亞洲舞台，不僅是城市榮耀，更是長期扎根技職教育的具體成果。教育局誠摯邀請市民、師生與家長把握競賽期間前往南港展覽館，為臺灣國手、新北國手加油打氣，一同感受技職教育的創新能量與國際視野。

《圖說》南強工商汽車板金科呂彥均比賽照片。〈教育局提供〉

此外，為讓更多民眾親身感受技職魅力，新北市教育局於競賽期間在南港展覽館打造「AI × 科技 × 新未來」主題館，以科技、AI 與實作跨域融合，打造沉浸式的技職體驗。現場規劃「頂尖對決體驗區」，讓參觀者透過動手操作認識多元專業領域。

《圖說》攤位體驗及抽獎吸引眾多學生參與。〈教育局提供〉

每日安排不同亮點主題，包括小服裝設計師、花藝創作、指尖天燈、智慧機器手臂操作、分子冰淇淋、造型毛巾 DIY 等，從創意到科技一次體驗。主題館也同步祭出 iPhone17、Switch2、AirPods4 等超過百項獎品，民眾只要完成指定任務即可參加抽獎。