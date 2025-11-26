財經中心/陳致帆、葉晏昇 台北報導

2025亞洲技能競賽，週三（26）正式開幕！這也是台灣相隔32年，再度主辦國際級賽事，今年共派出49位青年好手出戰，展現技職實力，總統賴清德也到場致詞勉勵。現場同步設置三天的技能體驗站，民眾可親手操作、感受技能魅力。

主持人：「讓我們歡迎主辦方台灣。」

身穿一身卡其綠服裝，揮舞著台灣奧會旗，這些高中的青年選手們一一繞場，因為他們即將代表台灣，出戰亞洲技能賽。

台上舞力四射、精彩表演，為亞洲技能賽開幕暖場，總統賴清德也到場致詞，勉勵參賽選手。

總統賴清德：「這是台灣睽違32年，再次舉辦國際級技能賽事，這30多年來，台灣從勞力密集的代工製造，轉型為全球半導體科技的重要樞紐，今天這場盛會不僅象徵國際社會，對台灣技術實力的高度肯定，更是我們向世界展現，職業訓練成果的重要里程碑。」

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉：「我們希望能夠鏈結，我們的產業跟教育，那也透過這樣的競賽的機會，我們也互相學習互相的成長。」

亞洲技能競賽登場 49名青年好手將展台灣技能實力

賴清德到場致詞，勉勵參賽選手。(圖/民視新聞)

2025亞洲技能競賽周三正式開幕！今年在勞動部爭取下，繼1993年，相隔32年再度在台灣主辦。今年台灣選派49位國手挑戰44個職類，現場還設置為期三天的「技能體驗站」，讓民眾親自體驗，探索技能樂趣。

勞動部部長洪申翰：「其實能夠用自己最擅長的能力，然後在自己的故鄉，然後發光發熱，其實這應該一件，讓人非常非常興奮，也是非常幸福的事情，那就好好的把握，然後享受這個比賽。」

亞洲技能競賽登場 49名青年好手將展台灣技能實力

台灣選手們將用最強本事，讓世界看到技職力量。(圖/民視新聞)

這次競賽不只是國家的重要里程碑，對選手來說更是再次向世界展現「台灣技能實力」的大舞台。選手們也將用最強本事，讓世界看到台灣技職力量。

