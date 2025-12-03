亞洲技能競賽落幕 中彰投分署培訓國手奪11獎項

（中央社記者郝雪卿台中3日電）第3屆亞洲技能競賽於11月29日落幕，勞動力發展署中彰投分署今天公布，分署培訓國手在這次競賽中拿下7金3銀1銅等11個獎項，展現長年深耕職訓的成果。

第3屆亞洲技能競賽於11月29日在台北南港展覽館落幕，勞動力發展署中彰投分署培訓的國手奪得7金3銀1銅等11個獎項，其中擔任國手代表團隊長的陳祈聖，勇奪家具木工職類金牌。

中彰投分署說明，由分署培訓的國手，在製造工程技術領域「機器人系統整合」（2人1組）、「CNC車床」及「自主移動機器人」等3職類共4人奪金；營建技術領域的「家具木工」、「門窗木工」及「砌磚」等3職類也3人奪金。

獲得「家具木工」職類金牌的陳祈聖，就讀公東高工起就接受專業訓練，歷經多次挑戰，終在第54屆全國技能競賽奪金後，取得國手資格。

陳祈聖表示，家具木工需在限時內完成高精度作品，包括看圖解讀、工序規劃及尺寸誤差控制皆是關卡，其中誤差必須維持在0.5毫米範圍內，是最嚴峻的技術挑戰之一。

他說，也曾因壓力而「刻意停下」，用沉澱重新找回節奏。「辛苦，但每一步都值得。」陳祈聖感謝中彰投分署與指導訓練師陳永尉、蔡浩章、張晉豪的陪伴。他強調，接下來會全力備戰國際技能競賽，繼續為台灣爭光。

中彰投分署表示，雖然競賽甫落幕，不少奪牌國手也僅開心休息1天，便立刻為明年的國際技能競賽展開訓練，分署除持續陪伴支持，也將強化選手培訓與產業鏈結，讓技能人才能在產業第一線發揮所長，為台灣製造、營建等領域帶來升級動能。（編輯：李淑華）1141203